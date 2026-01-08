WhatsApp uvodi nove opcije za grupne razgovore, jedna bi mogla posebno razveseliti korisnike

WhatsApp je posljednjih godina znatno unaprijedio mogućnosti grupnih razgovora, dodajući niz novih opcija poput slanja datoteka veličine do 2 GB, dijeljenja ekrana i slanja HD fotografija i videozapisa.

Ovoga tjedna Meta je najavila tri nove značajke koje bi trebale dodatno poboljšati iskustvo korištenja grupnih razgovora, a jedna od njih posebno bi mogla olakšati komunikaciju u brojnim, često nepreglednim grupama.

Naime, velik broj korisnika danas sudjeluje u grupama s više desetaka članova, među kojima mnoge osobe ne poznaju osobno. U takvim situacijama često je vidljiv samo telefonski broj ili ime koje ne otkriva tko je zapravo osoba s druge strane ekrana.

Takav problem posebno je izražen u grupama roditelja djece u vrtićima, školama ili sportskim klubovima, gdje se komunicira s ljudima koje je teško povezati s konkretnim djetetom.

Oznaka člana olakšava snalaženje u grupama

Nova opcija oznake člana omogućit će korisnicima da uz svoje ime dodaju kratki opis ili ulogu u grupi. Primjerice, u roditeljskim grupama moći će se navesti oznaka poput “Ivanov otac”, čime će ostalim članovima odmah biti jasno o kome je riječ. Ova opcija može se primijeniti i u brojnim drugim grupama u kojima sudjeluju osobe koje se međusobno ne poznaju.

Tekstualne naljepnice i podsjetnici na događaje

Druga novost odnosi se na tekstualne naljepnice. WhatsApp će omogućiti izradu naljepnica jednostavnim upisivanjem riječi u pretraživač naljepnica. Tako izrađene naljepnice neće se morati odmah poslati, već će se moći spremiti u postojeće pakete i koristiti kasnije.

Treća nova opcija odnosi se na podsjetnike za događaje unutar grupnih razgovora. Nakon što se u grupu pošalje pozivnica za neki događaj, korisnici će moći postaviti podsjetnike kako bi svi pozvani na vrijeme dobili obavijest i ne bi zaboravili na dogovor.

Iz Mete poručuju da su sve nove značajke osmišljene s ciljem olakšavanja komunikacije i bolje organizacije unutar grupnih razgovora, koji su postali jedan od najčešće korištenih oblika komunikacije na platformi.