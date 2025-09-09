Weekend slavi 18. rođendan, zabava je zagarantirana

Rovinj će od 18. do 21. rujna ponovno postati epicentar znanja, inspiracije i nezaboravnog večernjeg programa. Dok su dani na Weekendu.18 rezervirani za predavanja, panele i rasprave s vodećim svjetskim i regionalnim stručnjacima, noći tradicionalno pripadaju zabavi. Weekend je već godinama poznat po jedinstvenom spoju poslovnog networkinga i vrhunske glazbe, a upravo večernji programi ono su što festivalu daje posebnu energiju.

Jazz susreće rođendanski ritam

Prva večer festivala, u četvrtak 18. rujna, donosi glazbeni spektakl u znaku jazza i funka. Publiku će zagrijati funk soul legenda Tihomir Pop Asanović i prijatelji, jedan od najznačajnijih funk umjetnika s ovih prostora,. Nakon njega, DJ Stanko Bondža slavit će Weekendov 18. rođendan i to uz energičan set kojim obilježava gotovo dva desetljeća party kulture.

Tri pozornice, jedno nezaboravno iskustvo

Petak je rezerviran za pravu eksploziju glazbenih stilova. DJ Uroš otvara večer dinamičnim setom, dok drugi stage donosi jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg festivala, nastup svjetske DJ zvijezde Jax Jonesa. Program „WELCOME TO THE O-UNIVERSE“ festival donosi u suradnji s partnerima Omoda & Jaecoo, a na pozornici će mu se pridružiti i DJ Jay Zimmermann. Na trećem stageu ponovno će zasvirati DJ Stanko Bondža, osiguravajući ritmove za one koji žele ostati do ranih jutarnjih sati.

Povratak u zlatne devedesete

Treći dan festivala, u subotu 20. rujna, počinje uz The Swingerse, bend poznat po modernom zvuku i retro šarmu. Nakon njih slijedi možda najiščekivaniji dio ovogodišnjeg programa, veliki 90’s party pod nazivom „Upss we did the 90’s party!“, u organizaciji Ureda za Ideje i Three Oh Two. Pozornicom će zavladati legendarna imena domaće pop scene, Tajči, Minea, Ilan Kabiljo, Vlatka Pokos i Ivana Banfić, a plesni podij dodatno će držati u ritmu DJ Stanko Bondža.

Spoj znanja i zabave koji traje do zore

Weekend.18 još jednom potvrđuje svoju posebnost, danju donosi vrhunski sadržaj i inspiraciju, a noću se pretvara u glazbeni centar regije. Festival posjetiteljima nudi još bogatije iskustvo koje spaja poslovno i privatno, znanje i zabavu, formalne razgovore i spontana druženja.

Kako naglašavaju organizatori: „U Rovinju se najbolji poslovni razgovori vode nakon ponoći“. Upravo ta filozofija, koja briše granice između konferencije i festivala, čini Weekend posebnim događajem na regionalnoj sceni.