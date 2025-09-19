Weekend je punoljetan! Stanje novinarstva u regiji i svijetu glavna tema prvog dana Weekenda.18

Najuzbudljiviji vikend u godini službeno je počeo! Sinoćnjim partyjem u Rovinju otvoren je Weekend.18, punoljetni festival komunikacija, medija, biznisa i zabave koji i ove godine okuplja tisuće sudionika iz cijele regije i šire. Prva večer već je donijela dašak onoga po čemu je Rovinj u rujnu poznat, druženja, neočekivane susrete i zabavu do kasnih sati. A pravi sadržajni maraton kreće upravo danas jer je petak rezerviran za početak predavanja koja će oblikovati teme Weekenda svih Weekenda.

Program koji postavlja tempo

Petak donosi bogat raspored kroz sve festivalske module, od Weekenda.18, preko HR.Weekenda, Finance.Weekenda, pa sve do potpuno novih Investment.Weekenda i Energy.Weekenda. Već od jutra Rovinj je postao mjesto gdje se susreću najvažniji regionalni i međunarodni lideri, stručnjaci i vizionari.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Svake godine pomislim da će nakon toliko izdanja uzbuđenje popustiti, ali i nakon 18 godina osjećaj prvog dana Weekend-a uvijek je poseban i nevjerojatan. Ovogodišnje izdanje donosi dosad najbogatiji program - dva nova festivala, čak deset dvorana ispunjenih panelima, predavanjima i radionicama te bezbroj prilika za povezivanje i razmjenu ideja. Weekend nije samo mjesto za slušanje govornika, nego i za druženje, umrežavanje i dogovaranje budućih suradnji, bilo u dvoranama, na kavi ili navečer u klubu. Iskoristite svaki trenutak i uživajte u Weekendu koji je pred nama.“ rekao je Tomo Ricov, direktor Weekend.18.

Prvi panel koji je privukao veliku pažnju publike bio je „Istina pod opsadom – Izvještavanje u doba globalnih kriza”, powered by DW. Mirsada Begović, urednica vijesti na Al Jazeera English, Marlon Amoyal, voditelj DW-ovog servisa na BHS jeziku i Ksenija Pavkov, reporterka N1 i predavačica u Novom Sadu, otvorili su festivalske rasprave govoreći o ulozi novinara u vremenu dezinformacija i sve većih globalnih pritisaka. Panel je moderirala Barbara Štrbac s Nove TV, a publika je imala priliku čuti iz prve ruke s kakvim se izazovima suočava suvremeno novinarstvo kada istina postane meta.

Panel je istaknuo kako novinarski posao nikad nije bio važniji i nikad više osporavan. Od 2020. do danas ubijeno je 317 novinara i medijskih djelatnika, a u svijetu trenutno postoji 39 aktivnih konfliktnih zona. Na to se nadovezala Mirsada Begović, koja je istaknula koliko je iskustvo presudno kada se radi o izvještavanju iz kriznih područja. „Svi ljudi koji sada izvještavaju iz Gaze i sličnih, ratnih područja, imaju više od 30 godina iskustva, da nije tako, sve bi završilo puno gore po njih. Na fakultetima vas nitko ne pripremi na to, tek kad se nađete sami u toj situaciji, shvatite koliko su važni vaši karakteri i promišljenost“, rekla je Begović te dodala kako Al Jazeera ima cijeli odjel posvećen verifikaciji informacija i videozapisa, posebno zbog sve većeg broja dezinformacija i AI generiranih sadržaja: „U objektivnost ne smije biti sumnje. Danas se ne vjeruje ni međunarodnim institucijama, a naš je posao da ostanemo kredibilni – čak i dok nam životi doslovno vise o niti.“

Posjetitelji Weekenda imali su priliku čuti ekskluzivu koju je najavio Nenad Milanović, osnivač i CEO CAKE.coma, tvrtke koja stoji iza svjetski popularnog alata Clockify. Pod moderatorskom palicom Daniela Ackermanna, CEO-a Degordiana, Milanović se dotaknuo svog poslovanja. Najavio je osnivanje nove medijske platforme koja će zaposliti sve novinare otpuštene jer su se usprotivili vladajućoj struji. „Ne želim u medijski biznis, ali mislim da je najbitnije da u Srbiji postoji medij koji će nepristrano izvještavati o stvarnom stanju na terenu i svemu što Vučićevi ljudi rade.“ Iako je zbog toga i njegov privatni biznis na udaru, od hakerskih napada pa sve do špijuna.

Mariana van Zeller, svjetski poznata novinarka i producentica dokumentarnog serijala Trafficked u razgovoru „Risk, Truth & the Power of Storytelling” s Emom Branicom, reporterkom i voditeljicom emisije Provjereno na Novoj TV naglasila je kako se mora imati hrabrosti pitati prava i važna pitanja. „Riskirali smo mnogo puta, pitali čak i kad smo mogli biti protjerani iz zemlje. Vijetnam je jedna od najzahtjevnijih lokacija na kojima smo snimali, Vlada prati svaki vaš korak. Posvuda oko nas bili su uređaji za prisluškivanje, pratili su naš auto. Znali su mi reći: 'Postavljali ste pitanja koja smo dogovorili da nećete', a ja bih im rekla: 'Oprostite, neće se ponoviti', a onda bih opet ponovila. Nisu me izbacili iz zemlje, ali mislim da me više nikad neće pustiti da uđem. Najvažnije je slušati ljude koje svijet često ignorira. Kada im damo glas, otkrivamo istine koje mijenjaju percepciju te, nadam se, potiču promjenu.“

Veliko otvorenje trećeg HR.Weekenda i drugog Finance.Weekenda

Treće izdanje HR.Weekenda i ove godine okuplja brojne stručnjake iz regije i šire, voditelje HR-timova, poslodavce, stručnjake za employer branding, people analytics, razvoj zaposlenika, coaching i digitalne alate u HR-u. Jedan od najiščekivanijih trenutaka festivala je dodjela nagrada Top Workplace te uvođenje nove kategorije Best of the Best, priznanja za kompanije koje su ostvarile izvanredne rezultate iznad tržišnog i industrijskog prosjeka u zadovoljstvu i angažiranosti zaposlenika.

Niti svijet financija ne ostaje po strani. Prvi dan Finance.Weekenda donosi predavanje Matije Nakić, osnivačice Farseera, pod intrigantnim naslovom „AI umjesto Excela: tko zapravo vodi financije danas?” Tema o kojoj se priča u gotovo svakoj kompaniji dobit će novu perspektivu iz svijeta financija. Posebno se iščekuje i dolazak Michaela Boyda, bivšeg direktora Appleove riznice, koji će u poslijepodnevnom terminu podijeliti iskustva iz čak dva desetljeća upravljanja financijama jednog od najuspješnijih brendova na svijetu.

Novi horizonti uz Investment i Energy

Za one koji prate globalne trendove ulaganja, tu je Investment.Weekend, s fokusom na tržišta, geopolitiku i budućnost ulaganja. Prvi dan donosi razgovore o tome kako nestabilna globalna scena oblikuje investicijske odluke i gdje se kriju nove prilike za kapital. Uz inspirativne panele, ističe se razgovor između Georgea Yeoa, bivšeg ministra vanjskih poslova Singapura i direktora Investment.Weekenda Mate Njavre, „Investing in the Age of Geopolitics… Solving the Three-Body Problem”.

No najveća novost ovogodišnjeg izdanja Weekenda je Energy.Weekend, koji je danas otvoren u Grand Park Hotelu Rovinj. Program je otvorio panel „Kako svijet izgleda 2045. godine?“ Korada Korlevića, astronoma i osnivača Zvjezdarnice Višnjan koji je naglasio kako ulazimo u „vrijeme strojeva” u kojem dolazi do nove raspodjele moći i energije, a upravo energetika postaje polje budućnosti, dok su proizvodnja, pohrana i pametna distribucija energije ključ stabilnog i održivog društva.

Weekend.18 – mjesto gdje se stvara budućnost

Prvi dan predavanja pokazuje ono po čemu je Weekend već godinama poznat, spoj ozbiljnih tema i vrhunskog sadržaja s jedinstvenim ozračjem zabave, networkinga i novih iskustava. Od umjetne inteligencije i energetike do ljudskih resursa, financija i kreativnosti, Rovinj ovih dana postaje mjesto gdje se ne govori samo o budućnosti, nego se ona i oblikuje.