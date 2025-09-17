Weekend.18: Punoljetni festival sutra preuzima Rovinj

Sutra počinje Weekend.18, najvažniji regionalni festival komunikacijske i kreativne industrije, koji ove godine slavi svoje punoljetno izdanje. Od 18. do 21. rujna Rovinj će ponovno postati mjesto susreta vodećih svjetskih i regionalnih lidera iz medija, biznisa, tehnologije i kreativnih industrija.

Weekend.18 ove godine donosi šest festivalskih cjelina. HR.Weekend održava se po treći put i kroz dva dana predavanja otvara ključne teme o ljudskim potencijalima i novim modelima rada. Finance.Weekend, koji je lani debitirao, ove se godine prvi put odvaja kao samostalni festival i traje oba dana festivala. Investment.Weekend i Energy.Weekend po prvi put ulaze u program i bit će održani u petak, dok se u subotu vraća AI.Weekend, drugo izdanje posvećeno umjetnoj inteligenciji.

Posjetitelje Weekenda.18 očekuje niz predavanja i rasprava, od globalnih do lokalnih tema. Dino Burbidge, osnivač i voditelj kreativno-inovacijskog savjetovanja Dinova, otkrit će tajne najmaštovitijih i najefektnijih svjetskih kampanja. Jochen Tueting, Managing Director Chery Europe, zajedno s Ivicom Bakotom, autorom knjige “The Great Return – Development of Modern Chinese Foreign Policy Thought” te Qi Qianjinom, veleposlanikom Kine u Hrvatskoj, razgovarat će o razumijevanju suvremene Kine i njezine uloge na globalnoj sceni.

Na Weekendu.18 raspravljat će se i o temama koje povezuju sport i menadžment. Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha, Pete Radovich, potpredsjednik produkcije i viši kreativni direktor CBS Sportsa, te Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Festivala, razgovarat će o tome može li sportsko iskustvo biti temelj za razvoj menadžerskih vještina. O ulozi brendiranja u sportu govorit će i olimpijska viceprvakinja Ivana Anđušić Maksimović, sportska direktorica Olimpijskog komiteta Srbije i bivša košarkašica, Sonja Vasić te Gordana Dulić, marketing menadžerica Skechers CEE.

Posebno će se predstaviti i Moneterra - Muzej novca Hrvatske narodne banke s Petrom Šparicom, muzejskom pedagoginjom i Josipom Bradarićem, interpretatorom, koji će na panelu govoriti o financijskoj pismenosti. O autentičnosti hrvatskog turizma, pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice, raspravljat će Martina Srnec, direktorica sektora za marketing i komunikacije HTZ-a, Andrea Buča, autorica i redateljica dokumentarnih serijala na HRT-u te Mark Thomas, novinar, urednik i medijski konzultant.

Osim bogatog dnevnog programa, Weekend.18 tradicionalno donosi i večernje provode zbog kojih je festival postao jedinstven. Prvi party održat će se već u četvrtak navečer, a od petka do subote Rovinj će živjeti u ritmu nastupa poznatih izvođača i DJ-a na više stageova, uz posebne rođendanske programe kojima će se obilježiti 18 godina festivala.

U četvrtak sve počinje funk-soul zagrijavanjem s legendom Tihomirom Pop Asanovićem i prijateljima, a za rođendansku atmosferu brine DJ Stanko Bondža. Petak donosi tri pozornice i tri glazbena doživljaja, DJ Uroš, potom veliki spektakl Jax Jonesa “Welcome to the O-Universe” uz DJ-a Jaya Zimmermanna. Subota ide u znaku 90-ih, večer otvaraju The Swingersi, a onda slijedi “Oops!... we did the 90’s party” s Tajči, Mineom, Vlatkom Pokos, Ivanom Banfić i Ilanom Kabiljom, uz Bondžu koji i ovaj put zatvara plesni podij.

Za lakše snalaženje i planiranje programa tu je My.Weekend aplikacija, a važno je naglasiti da je festival cashless i plaćanje se vrši isključivo digitalno, a uz Mastercard i Aircash mogu se ostvariti popusti i dodatne pogodnosti.

Weekend.18 – sve industrije, svi trendovi i svi ljudi na jednom mjestu. Vidimo se u Rovinju!