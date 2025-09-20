Weekend.18 - drugi dio: Od Trumpa do TikToka, od novinarstva do AI-a

Rovinj, 20. rujna 2025. – Drugi dan punoljetnog izdanja Weekend.18 festivala donio je spektakularan nastavak sadržaja i rasprava koje su ispunile sve festivalske dvorane. Nakon uzbudljivog petka, kada su Rovinj obilježili razgovori o istini u doba kriza, financijama budućnosti i prvim panelima u sklopu Investment.Weekenda i Energy.Weekenda, subota je donijela novu dozu svjetskih imena, inspirativnih govora i tema koje odjekuju daleko izvan granica Hrvatske.

U petak poslijepodne na Weekendu.18 sudjelovao je Michael Wolff, autor svjetskog bestselera „Fire and Fury: Inside the Trump White House”. U razgovoru s Tomislavom Krasnecom iz Večernjeg lista, Wolff je otkrio što se događalo iza zatvorenih vrata Bijele kuće u mandatu Donalda Trumpa. Publika je s velikim zanimanjem slušala njegovo iskustvo izvještavanja i prikupljanja informacija o najkontroverznijoj administraciji suvremene američke povijesti.

Govoreći o Trumpovu sukobu s medijima, Wolff je naglasio da to nije klasičan rat za istinu, nego stalna potraga za pažnjom: „To je rat da Trump bude u centru svekolike pažnje. Nije važno tko pobjeđuje, važno je da on svakodnevno proizvodi sukobe i time puni naslovnice.“ Podsjetio je i da je Trump 14 godina bio zvijezda reality showa, a Bijelu kuću je pretvorio u vlastitu pozornicu: „Sve je to performans. Sve je to predstava ‘gledaj mene’“, zaključio je Wolff.

Jedna od najiščekivanijih gošći ovogodišnjeg Weekenda, Lara Boro, glavna izvršna direktorica The Economist Group, u razgovoru s Matom Njavrom, dekanom Zagrebačke škole ekonomije i managementa, otvorila je ključna pitanja o ulozi medija u vremenu kada geopolitički kaos diktira globalnu ekonomiju i politike. Njezino predavanje izazvalo je ogroman interes i pokazalo koliko su odgovornost i neovisnost medija danas presudni.

„Uvijek me fasciniralo dvoje, tehnologija i promjene. Mediji su toliko zanimljivi jer su istovremeno iznimno važni i na prvoj liniji tih promjena,“ rekla je Boro, dodajući kako je za opstanak kvalitetnog novinarstva ključan i snažan poslovni model. „Novinarstvo je odlično, ali ako iza njega ne stoji dobra kompanija, nema ni odličnog medijskog proizvoda. Vjerujem u slobodu medija i neovisno novinarstvo, ali ako želimo da ono bude održivo, moramo svi biti na istoj strani – urednici i biznis. Mi vodimo taj posao zajedno.“

Drugi dan Weekenda otvoren je inspirativnim predavanjem Jamesa Taylora, nagrađivanog govornika i stručnjaka za kreativnost, inovacije i umjetnu inteligenciju. Tijekom svog predavanja „Supercreativity – Accelerating Innovation in the Age of Artificial Intelligence” Taylor je dao odgovor na pitanje „Što je ona jedna stvar koju AI ne može kopirati?”

„Naša budućnost ovisi o tome koliko ćemo poticati vlastitu kreativnost jer upravo ona ubrzava inovacije više od bilo kojeg koda“, naglasio je, pozvavši publiku da svoju „superkreativnost“ pretvore u pogon za razvoj snažnijih kampanja, brendova i ideja.

Na pozornici Weekenda bili su i Federico Paderni, izvršni direktor za tržišta u razvoju u regiji EMEA, X, Luka Matutinović, CMO, LELO te Filip Dragoslavić, suosnivač i CEO, Solflare koji su pod moderatorskom palicom izvršne direktorice Aleph Croatia Ivanke Mabić Gagić na panelu „X: Fast, Visionary, Unfiltered What the Future Demands from Brands and Platforms Alike” raspravljali kako brendovi mogu preživjeti i pobijediti u vremenu kada umjetna inteligencija i regulative svakodnevno pišu nova pravila igre. „X više nije samo društvena mreža, već tehnološka platforma koja gradi budućnost u stvarnom vremenu, a brendovi moraju biti spremni na hiper-prilagodljivost. Komunikacija će morati biti više personalizirana, a sadržaj će morati biti relevantniji“, istaknuo je Paderni. Zaključak panela je jednostavan – ako je digitalni svijet ring, X je njegova najbrža i najglasnija arena.

U sklopu AI.Weekenda, panel „Cracking the TikTok Code: Creativity Meets Algorithm” na kojem su sudjelovali Piotr Żaczko, Communication Manager TikToka, i Joanna Nowak, Creative Strategist TikToka otkrili su kako funkcionira jedna od najutjecajnijih platformi današnjice te na koji način algoritmi oblikuju trendove i kreativnost. Istaknuli su kako iza aplikacije ne stoji samo tehnologija, već i misija te zajednica kojoj ta tehnologija služi.

Na HR.Weekendu na panelu „Transformacija kao zajednički put: Perspektiva Uprave na suradnju s HR-om”, Srđan Kondić, predsjednik Uprave Addiko Banke Srbija i Ivan Paić, član Uprave Končara, u razgovoru s Nevenom Rendeli Vejzović zaključili su kako transformacija nije jednokratan projekt, nego stalni proces u kojem Uprava i HR moraju djelovati kao partneri i zajednički kreirati viziju budućnosti.

U sklopu Finance.Weekenda održan je panel „Zašto je kontroling u srcu telekom operacija?”. Matija Kovačević, CFO Hrvatskog Telekoma, Anita Lazović, CFO Orion Telekoma i Matija Mandić, CFO Telemacha, u razgovoru koji je moderirao Hrvoje Krešić raspravljali su o tome kako kontroling postaje ključna funkcija u dinamičnom sektoru telekomunikacija i kako je presudno da kontroling komunicira sa svim sektorima te ima sve ključne informacije, što može biti izazovno za realizirati.

Weekend.18 – subota puna sadržaja, večer puna energije

Drugi dan predavanja potvrdio je ono po čemu je Weekend festival već godinama jedinstven, spoj globalnih i regionalnih tema, vrhunskih govornika i sadržaja koji inspirira, ali i zabave koja dolazi tek navečer. Rovinj večeras ponovno postaje pozornica na otvorenom te posjetitelje vraća u 90-e, kultne godine za hrvatsku dance glazbu, dovodeći Tajči, Mineu, Ilana Kabilja, Vlatku Pokos, Ivanu Banfić i DJ Stanka Bondžu.