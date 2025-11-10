Vušković na vrhu, a u top 5 je i veliki Hajdukov talent. Evo o čemu je riječ

CIES Football Observatory, međunarodni centar za sportske studije, objavio je novo istraživanje o najboljim U-20 braničima u igri glavom. Na listi "Top U20 players for aerial play (aerial duels and success rate)", koja obuhvaća 66 liga i igrače s više od 450 odigranih minuta u aktualnoj sezoni, na samom vrhu nalazi se Luka Vušković.

Tottenhamov igrač na posudbi u Hamburger SV-u dobio je vrhunsku ocjenu 99.3 i zauzeo prvo mjesto u konkurenciji mladih braniča iz 66 liga, čime je uvjerljivo prvi u ovoj kategoriji. Time je potvrdio status vodećeg stopera među U-20 braničima u zračnim duelima prema CIES-ovu indeksu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na istoj ljestvici nalazi se i veliki talent Hajduka, Branimir Mlačić. Stoper Hajduka Split zauzeo je peto mjesto s ocjenom 88.7, čime se svrstao među elitu mladih braniča kada je riječ o igri u zraku.

Prema CIES-ovoj objavi, poredak deset najboljih U-20 braniča u zračnim duelima u aktualnoj sezoni izgleda ovako:

Luka Vušković – Hamburger SV (GER), 99.3 Rufai Mohammed – IFK Värnamo (SWE), 96.1 Vítor Reis – Girona FC (ESP), 95.6 Dorian Paloschi – Grasshopper Club (SUI), 92.2 Branimir Mlačić – Hajduk Split (CRO), 88.7 Gareth McElroy – Sligo Rovers (IRL), 88.5 Nikola Simić – FK Partizan (SRB), 87.8 Julián Bazán – Deportivo Pereira (COL), 87.7 Pau Cubarsí – FC Barcelona (ESP), 87.7 Mikuláš Konečný – FK Pardubice (CZE), 87.4

Lista je sastavljena prema CIES Football Observatory Indexu, koji kombinira broj zračnih duela i postotak uspješnosti, a u objavi se naglašava da je riječ o najboljim U-20 igračima u toj specifičnoj kategoriji u aktualnoj sezoni.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli CIES Football Observatory (@cies_football)