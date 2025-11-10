Close Menu

Vušković na vrhu, a u top 5 je i veliki Hajdukov talent. Evo o čemu je riječ

CIES Football Observatory, međunarodni centar za sportske studije, objavio je novo istraživanje o najboljim U-20 braničima u igri glavom. Na listi "Top U20 players for aerial play (aerial duels and success rate)", koja obuhvaća 66 liga i igrače s više od 450 odigranih minuta u aktualnoj sezoni, na samom vrhu nalazi se Luka Vušković.

Tottenhamov igrač na posudbi u Hamburger SV-u dobio je vrhunsku ocjenu 99.3 i zauzeo prvo mjesto u konkurenciji mladih braniča iz 66 liga, čime je uvjerljivo prvi u ovoj kategoriji. Time je potvrdio status vodećeg stopera među U-20 braničima u zračnim duelima prema CIES-ovu indeksu.

Na istoj ljestvici nalazi se i veliki talent Hajduka, Branimir Mlačić. Stoper Hajduka Split zauzeo je peto mjesto s ocjenom 88.7, čime se svrstao među elitu mladih braniča kada je riječ o igri u zraku.

Prema CIES-ovoj objavi, poredak deset najboljih U-20 braniča u zračnim duelima u aktualnoj sezoni izgleda ovako:

  1. Luka Vušković – Hamburger SV (GER), 99.3
  2. Rufai Mohammed – IFK Värnamo (SWE), 96.1
  3. Vítor Reis – Girona FC (ESP), 95.6
  4. Dorian Paloschi – Grasshopper Club (SUI), 92.2
  5. Branimir Mlačić – Hajduk Split (CRO), 88.7
  6. Gareth McElroy – Sligo Rovers (IRL), 88.5
  7. Nikola Simić – FK Partizan (SRB), 87.8
  8. Julián Bazán – Deportivo Pereira (COL), 87.7
  9. Pau Cubarsí – FC Barcelona (ESP), 87.7
  10. Mikuláš Konečný – FK Pardubice (CZE), 87.4

Lista je sastavljena prema CIES Football Observatory Indexu, koji kombinira broj zračnih duela i postotak uspješnosti, a u objavi se naglašava da je riječ o najboljim U-20 igračima u toj specifičnoj kategoriji u aktualnoj sezoni.

 

 
 
 
 
 
