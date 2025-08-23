Vušković ide na posudbu u Njemačku: "Pregovori su u tijeku"

Luka Vušković, jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa, mogao bi uskoro zaigrati u njemačkoj drugoj ligi. Prema najnovijim informacijama, 18-godišnji branič Tottenhama na korak je od posudbe u HSV, klub u kojem već nastupa njegov brat Mario.

O eventualnom dogovoru izvijestio je i poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano, koji je na društvenim mrežama napisao:

"HSV Hamburg blizu je realizacije posudbe Luke Vuškovića iz Tottenhama. Pregovori su u tijeku, a dogovor bi uskoro trebao biti dovršen."

🚨🇭🇷 HSV Hamburg are close to completing loan deal to sign Luka Vusković from Tottenham. Negotiations are underway with agreement set to be completed soon. pic.twitter.com/W9dMGQwcX5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025