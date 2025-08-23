Close Menu

Vušković ide na posudbu u Njemačku: "Pregovori su u tijeku"

Romano piše da je dogovor između klubova jako blizu

Luka Vušković, jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa, mogao bi uskoro zaigrati u njemačkoj drugoj ligi. Prema najnovijim informacijama, 18-godišnji branič Tottenhama na korak je od posudbe u HSV, klub u kojem već nastupa njegov brat Mario.

O eventualnom dogovoru izvijestio je i poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano, koji je na društvenim mrežama napisao:

"HSV Hamburg blizu je realizacije posudbe Luke Vuškovića iz Tottenhama. Pregovori su u tijeku, a dogovor bi uskoro trebao biti dovršen."

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0