Vukovarov trener o suđenju na Poljudu: "Livaja nije ljutito napucao loptu"

Vukovar je ove sezone ušao u HNL iz Prve NL i mnoge iznenadio svojom konkurentnošću. Njegov trener Silvijo Čabraja pričao je o nastavku sezone, ali i suđenju na utakmici s Hajdukom.

Čabraja je momčad preuzeo od Gordona Schildenfelda i nakon 18 kola nalazi se na devetom mjestu s 15 bodova, jednim više od Osijeka koji je odigrao polusezonu ispod svih očekivanja. U posljednjem kolu prije reprezentativne stanke Vukovarci su gostovali na Poljudu u utakmici na kojoj su podijeljena tri isključenja.

Trenerovo viđenje

Sudačka komisija naknadno je ustanovila da gostujući branič Mario Tadić nije trebao zaraditi crveni karton. Čabraja je otkrio da suci nekad ni sami nisu svjesni što bi trebali suditi, a što ne:

“Što se tiče crvenog kartona, ne znam što bih mislio”, rekao je za Germanijak pa nastavio. “Puno ljudi mi je reklo da to nema veze s crvenim kartonom, ali tako je, kako je. Evo, dat ću jedan drugi primjer – ja kad razgovaram sa sucima i pitam ih na najjednostavniji mogući način što je kazneni udarac, najčešće dobijem odgovor da ni oni sami ne znaju. Svi imaju iste probleme, nije da se samo mi bunimo na suđenje, a da je u Njemačkoj ili Italiji sve sjajno. Ja želim vjerovati da mnogi od njih ne pogriješe namjerno, ali je pritisak takav da jednostavno čovjek pogriješi”, kazao je Čabraja.

Livajino isključenje

Hajdukov talisman, Marko Livaja, zabio je za 2-1 odmah po svom ulasku iz klupe te skinuo dres i zaradio javnu opomenu. Nedugo nakon toga napucao je loptu i dobio drugu žuti karton. Čabraja to isključenje smatra nategnutim:

“Livajin drugi žuti? Ako ćemo iskreno, da sam ja sudac, ne bih mu ga dao. Nije on ljutito napucao loptu, nije on nešto protestirao ili bio nezadovoljan. Mislim da je čak bio svjestan i da zbog toga nije ni reagirao na drugi žuti karton, ali to je ona milisekunda u kojoj ne stigneš povući nogu. No, dobro, da ne duljim o suđenju i njihovim odlukama, mi smo morali biti bolji u zadnjih 10 minuta i tu je priči kraj, sve je vrlo jednostavno”, rekao je pa objasnio što je njegova ekipa morala bolje učiniti, prenosi Telesport.