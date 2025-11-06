Vukovar se oprašta od Jean-Michela Nicoliera – Francuza koji je srce i život dao Hrvatskoj

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru danas u 13 sati održan je posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je kao 25-godišnjak došao braniti Hrvatsku i koji je svoj život položio na Ovčari 1991. godine. Na ispraćaju se okupilo nekoliko tisuća građana iz svih krajeva Hrvatske, kako bi posljednji put odali počast čovjeku koji je postao simbol hrabrosti, solidarnosti i ljubavi prema domovini koja nije bila njegova.

Posmrtni ostaci pronađeni na Ovčari nakon više od tri desetljeća

Nicolierovi posmrtni ostaci pronađeni su 29. listopada u masovnoj grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je bio zatočen zajedno s drugim hrvatskim braniteljima. Njegova majka, Lyliane Fournier, nakon 34 godine čekanja napokon je dočekala trenutak da se oprosti od sina, izražavajući želju da sve protekne dostojanstveno i u tišini.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved naglasio je da Hrvatska danas s dubokom zahvalnošću ispraća čovjeka koji je "rame uz rame s hrvatskim braniteljima branio Vukovar".

"Jean-Michel nije rođen ovdje, ali svoje srce i svoj život podario je Hrvatskoj. Ranjen, mogao je otići, ali je ostao s ranjenicima i dijelio njihovu sudbinu do kraja. Brutalno je mučen i ubijen na Ovčari,” rekao je Medved, prisjećajući se Nicolierovih riječi: "Hrvatska i Vukovar su moj izbor – i u dobru i u zlu."

Plenković: "Postao je simbol hrabrosti i solidarnosti"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je da je Jean-Michel Nicolier postao simbol hrabrosti i solidarnosti te da će njegovo ime zauvijek ostati u kolektivnom sjećanju hrvatskog naroda. "Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su zajedno s trojicom drugih hrvatskih branitelja, a zahvaljujem svima koji su doprinijeli da se nakon više od tri desetljeća pronađe istina", poručio je Plenković, piše Index.

Lijes s Nicolierovim posmrtnim ostacima nosili su pripadnici Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga, dok je klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" izvela pjesmu "Oči u oči". Nakon molitve i svečanog oproštaja, počasni vod ispalio je plotune u njegovu čast. Hrvatska zastava s lijesa predana je njegovoj majci, a oproštaj je završio uz pjesmu "Rajska djevo, kraljice Hrvata".

Od ranog jutra u Vukovar su pristizali brojni građani, branitelji i navijačke skupine. Mnogi su zapalili svijeće i upisali se u knjigu žalosti. Prema procjenama, u grad heroja stiglo je oko 20 tisuća ljudi. Njihova prisutnost svjedoči o dubokom poštovanju prema čovjeku koji je život položio za slobodu Hrvatske.

Škare-Ožbolt: "Nicolier je postao moralna paradigma"

Vesna Škare-Ožbolt podsjetila je da je Nicolier došao u Hrvatsku u vrijeme kada još nije bila međunarodno priznata, vođen isključivo osjećajem pravde i solidarnosti. "Postao je moralna paradigma – primjer nesebičnosti i čiste ljubavi prema slobodi", istaknula je, dodajući da njegov slučaj podsjeća kako potraga za nestalima i dalje mora biti prioritet.

Jean-Michel Nicolier ostat će trajno upisan u hrvatsku povijest kao simbol požrtvovnosti, prijateljstva i humanosti.

Njegova priča, započeta u Francuskoj, a završena u Vukovaru, sada je dobila svoj epilog – u zemlji za koju je dao ono najvrjednije: svoj život.