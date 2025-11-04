Vukobratović: "Prigovaralo se tjednu, sad mjesecu, ne znamo hoće to ići kvartalu i polugodištu"

Umjesto kulturne večeri uz pjesmu i ples, sudionici i posjetitelji dramsko folklorne večeri izbačeni su iz prostorija u Splitu. Skupina maskiranih mladića u crnim majicama izbacila ih je i zabranila im održavanje manifestacije u sklopu Dana srpske kulture.

Predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Nikola Vukobratović kaže: „Mi smo prije par godina imali situaciju da se prigovoralo tjednu komemoriranja, sada imamo situaciju da se prigovara mjesecu, mi ne znamo hoće to ići kvartalu ili polugodištu, ali u svakom slučaju mislimo da nema nikakvog opravdanja."

Gradonačelnik Splita incident je osudio, ali na otvranje izložbe ipak nije došao. I dok za takvo ponašanje ne bi trebalo biti opravdanja, neki smatraju da je trenutak ipak bitan.

„To stvarno nije u redu, nikome to ne smeta u ništa se ne diraju, kultura se širi, na što smo došli, sad idem putem i mislim mila majko", kaže Margarita. „Svakome treba kulturna događanja dozvoliti ali vodeći računa o kontekstu i vremenu u kojem se to treba sve dogoditi", kaže Branko iz Splita.

Iako u incidentu nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih osoba, mladi koja su trebali plesati folklor iz Novog Sada kući s otišli preplašeni i šokirani.

