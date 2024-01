VUCO KONTRA NEVREMENA Umjesto sutra, splitski koncert večeras, rasprodan je: "Umoran san ka' pas. Ova dva dana svi me zovu, tako je kad pivaš u svom gradu"

Koncert Siniše Vuce koji se trebao održati u subotu održat će se večeras u Splitu, a sva mjesta su planula u pretprodaji.

Uoči koncerta, Vuco je dao izjavu za Dalmaciju Danas.

- Dobro se osjećamo i fala Bogu vremenske prilike su u redu. Ovo je kao trening prije utakmice, napeti smo da sve bude dobro. Kada dođu ljudi, energija je pozitivna. Vrlo sam zadovoljan jer je koncert rasprodan, što je vrlo bitno. Bit će fenomenalno. Upravo je na moj koncert u pretprodaji otišlo najviše stolica i stolova. Dat ćemo sve od sebe, kao u uvijek.

Bili ste aktivni zadnjih tjedana...

- Nakon Južne Amerike prvo sam napravio Frankfurt gdje je bilo 13.000 ljudi. Uslijedili su koncerti u Zagrebu, gdje je bio i Škoro, potom je Živo Blato bilo u Podgori, pa Konavle, Solin, Benkovac, Korenica...

Djelujete svježe, je li to zbog Venezuele.

- Možda djelujem, ali umoran san ka pas. Ova dva dana svi me zovu u Splitu. Iman dosta poznanika bez obzira na glazbu, to te dosta umori. To je tako kad pivaš u svome gradu.

Budem malo u Venezueli, malo u Hrvatskoj. Još iman odraditi Varaždin, a onda slijedi izdavanja albuma nakon 14 godina. Nakon toga opet idem u Venezuelu gdje ću biti do ljeta. Imam stan na Karibima.

Svugdje je dobro na svoj način, a tamo je specifično. Opušteno je, nitko me ne zna, uživam. Djeca su samostalna, pa mogu di oću.