Vučić zapalio svijeću, a zbog onog što je zatim napravio gori internet: "Ovo nikad nisam vidio"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je duhovni centar u Mrkonjićima, čiju izgradnju jednim dijelom financira i srpska vlada.

"Pomolio sam se Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom da pomogne srpskom narodu u nastojanjima da sačuvamo mir i obraz u ovim teškim vremenima, dok se uzdamo u njegovu silu kojom je davao blagoslov svima koji su mu sa vjerom dolazili", objavio je Vučić uz video obilaska.

Upravo se specifični dio tog videa proširio društvenim mrežama. Mnogima je bio sporan trenutak u kojem pali svijeću. Predsjednik Srbije se prekrstio, upalio svijeću, poljubio je i ponovo se prekrstio.

"Ovo nikad nisam vidio u svom životu. Čovjek ljubi upaljenu svijeću. Možda je to običaj u Čipuljićima, ali stvarno nisam znao da tako nešto postoji", objavljeno je na X-u uz spornu snimku.

Ovo nikad nisam video u svom životu.

Čovek ljubi upaljenu sveću.

Možda je to običaj u Čipuljićima, ali stvarno nisam znao da tako nešto postoji.

Naime, svijeća se kao znak poštovanja i pobožnosti obično poljubi prije paljenja pa je Vučićev postupak bio zanimljiv i drugim korisnicima X-a.

"Je li moguće da nije imao ikoga da ga nauči?"; "Sav je naopačke! Đavolja posla! Valjda se prvo prekrstiš, poljubiš svijeću pa je zapališ", "Ja sam čuo da, kada ovako napraviš, navučeš neku nesreću na sebe"; "On ništa ne zna napraviti kako treba. Ili sve to radi namjerno. Više nisam siguran"; "Na trenutak pomislih da će izvesti trik gutanja plamena", neki su od komentara, piše Dnevnik.hr.

Međutim, ima i onih koji su pokušali pronašli opravdanje za Vučića: "U mom kraju je takav običaj, ali kad neko umre."