Vučić: "Vođe prosvjednika razgovaraju s ustašama Piculom i Bartulicom"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon nekoliko dana žestokih prosvjeda diljem Srbije, koji su ponovno eskalirali.

Val protuvladinih prosvjeda nastavljen je sinoć u više srbijanskih gradova uz moto "Srbija se umiriti ne može" i brojne sukobe demonstranata i policije, a u Valjevu su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva, prenosi Index.

Vučić: Tenzije će biti manje ako bude mira u Ukrajini

Vučić je pozdravio razgovore Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci. "Srbija smatra da su ovi razgovori od ključne važnosti za budućnost čovječanstva, naravno za budućnost Europe, i za budućnost Srbije. Mir je najveći interes svih na Zemlji, a posebno za Srbiju", rekao je.

"Tenzije usmjerene protiv naših građana bit će manje ako u Ukrajini bude mir", dodao je Vučić. "Posebno vjerujemo da je uspostava mira u interesu Srbije. Dio napetosti koje postoje ubija duh naše Srbije, naših građana", kazao je.

"Odluku da vam se obratimo donijeli smo nakon stravičnih događaja sinoć u Valjevu, malo manje stravičnih u Beogradu, te jednako strašnih u Novom Sadu prije dva-tri dana. Prvo ćete čuti što se događa, a onda ćemo vam reći što će država učiniti", rekao je.

Vučić: Fakulteti su pretvoreni u jazbine i svinjce

"Počeli su ukidati školstvo i obrazovanje. Ne formalno, ali suštinski da. Danas naša djeca puno manje uče i znaju. I ne razumijem roditelje koji su to podržavali. Nakon što su uništili školstvo i obrazovanje, uništili su ga do temelja da su nam fakulteti pretvoreni u jazbine i svinjce, uz pljesak i urlik iz svih dvorana i dvorana da je to najljepša stvar.

Valjda smo sveučilišta izgradili da budu svinjci, a ne da obrazuju djecu. To je najviša razina uspjeha koju smo postigli. I ne daj Bože da se netko usudi reći nešto protiv toga, odmah će ga progoniti", optužio je Vučić studente i prosvjednike, prenosi Index.

Vučić dodaje da su tada, u toj tepavici da su svinjci najljepša mjesta za život, počeli vikati da su protiv nasilja. "Zatim su bile bezbrojne laži o napadima na Pravni fakultet gdje su se međusobno borili. Zatim su zaustavili slobodu kretanja, uz odobrenje onih izvana, koji su nam govorili da ne smijemo poštovati vlastite zakone i Ustav.

Vučić: To su prevaranti i lažljivci

I morali smo sve trpjeti, ako država počne provoditi zakon, onda viču teror, teror, diraju nam djecu. Zamislite branitelja koji je rođen 1985. U kojem je ratu sudjelovao? Govorimo o prevarantima i lažljivcima", kaže.

Dodaje da je tada krenula priča da su svi lopovi, a preko noći su najpošteniji ljudi predstavljeni kao lopovi.

"Slušam laži da Franš pripada mom bratu i opet kažem: pokažite mi jedan od mojih računa u inozemstvu. Moj otac ima svoju kuću na teritoriju Bosne i Hercegovine, budući da je jednu renovirao. A oni koji imaju stotine milijuna eura i koji su pljačkali zemlju odjednom su postali nitkovi. I sve to podržavaju okupacijske medijske platforme", rekao je Vučić.

Vučić napada prosvjednike

Kaže da su potom prešli na političke zahtjeve, koje do jučer nisu htjeli. "I rekli su da je svatko tko želi izbore izdajica. Onda su postajali sve nemoćniji, a ljudi su počeli shvaćati njihovu destruktivnu ulogu, pa su onda tražili izbore", dodao je Vučić.

Nisam danas govorio da bih kukao ili napadao nekoga, radim koliko god mogu s ljudima koji se žele boriti. Da sačuvam mir, uključujući i te ljude, oni su naši građani. Da ih vratim shvaćanju što je normalno ponašanje. Zamalo su te večeri u Novom Sadu ubili 300 ljudi. I istovremeno su rekli da je strašno što se ti ljudi brane, u vlastitoj kući. Zato su ih i otišli žive spaliti! Igrom slučaja izbjegli smo ogromnu tragediju!

Trebali su stradati Miloš Vučević, njegova pratnja i još oko 200 ljudi. Nisu naučili lekciju iz toga, ali počinju još žešće gorjeti. Onda su došli sljedeće večeri, nije bilo ljudi tamo, ali su ih iritirali staklo i brava, pa su sve razbili. Rekli smo ljudima da ne riskiraju živote. U Valjevu su zamalo spalili ljude, bacali su Molotovljeve koktele", naglasio je predsjednik, prenosi Index.

"Naravno da je to bila laž. Ljudi, ovo vam govorim jer je naša zemlja u velikoj opasnosti. Ne samo zemlja, već sve naše vrijednosti, normalan pristojan život običnih ljudi. To rade protiv svakog od vas, protiv svake normalne osobe u zemlji. Ne dopuštaju ljudima da idu u grad, Beograd i Novi Sad su prazni. Ugostitelji, frizeri, obrtnici ne mogu zaraditi. Jer banda vlada ulicama. Misle da imaju pravo tući, paliti, rušiti... A istovremeno, nijedan skup im nije legalan", naglasio je.

Vučić: Pitanje je kada će nekoga ubiti

Kaže da ovo podsjeća na olovne godine u Italiji, koje su završile atentatom na Alda Mora, bivšeg premijera.

"I tek se tada država obračunala s bandama. I moje pitanje svima je, koga će večeras spaliti? I moje upozorenje ljudima je, pitanje je dana kada će nekoga ubiti. I to kažem na najotvoreniji način! Kažem vam da je to jedino što je preostalo. Već su sve ostalo napravili. Preostalo je samo da počnu ubijati. Ne pretjerujem, pitanje je dana kada će se to dogoditi. A onda će reći, ovdje je sve u redu, pobunjeni građani mirno su ubili tog i tog. I zvuči vam kao parodija, ali nije. Sazvao sam ovaj sastanak da vam kažem što će se dogoditi", rekao je Vučić.

"Slušajte ovo. Ukupno je 137 policajaca teško ili lakše ozlijeđeno. Znate li koliko to košta državu, koliko su ti ljudi iscrpljeni. S ravnateljem policije razgovaram svaki dan oko 3:30 ujutro, a onda opet razgovaramo u 7:30 ujutro. Zamislite koliko su naši ljudi iscrpljeni. Zbog poruka koje su napisali 'ACAB' - 'svi policajci su gadovi', pokazuju da ne žele policiju ni red. Žele moći raditi što žele i da im se dopusti da rade što žele. Pitam javnog tužitelja, zna se tko je odgovoran za terorizam u Srbiji. Sad ću vam pročitati iz zakona:

Prema članku 331. Kaznenog zakona, terorizmom se smatra čin onoga tko, s namjerom ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, ili prisiljavanja države da nešto učini ili ne učini, ili da ozbiljno ugrozi osnovne strukture Srbije, počini bilo koje od sljedećih djela: Napada na život, tijelo ili slobodu druge osobe, to rade svaki dan u Srbiji. Uništavaju državni ili javni objekt, vidjeli smo to sinoć u Valjevu, uništavaju infrastrukturu, prometni sustav ili provode bilo kakvu radnju koja šteti zemlji. Pitam tužitelje zašto se prave da ne poznaju zakon. Evo, čitam vam", poručio je.

Vučić: Vođe prosvjednika razgovaraju s ustašama Piculom i Bartulicom

Pitao je što se dogodilo u Novom Sadu i Valjevu ako to nije bio terorizam.

"Čisto, nepatvoreno. Neću ga vrijeđati. Što je to bilo? Sukladno tome, želio bih vam reći, dragi građani, da ćete u sljedeća tri ili četiri dana vidjeti neke naše iznenađujuće odluke. U nadolazećim danima činit će vam se da smo se negdje kao zemlja sklonili i povukli, da ne postojimo. U jednom trenutku vidjet ćete svu odlučnost države Srbije. Iskoristit ćemo sve što nam je na raspolaganju da uspostavimo red, mir i poredak.

Suprotstavit ćemo se svim vanjskim pritiscima, svima onima koji prijete i govore nam što mogu i umiju učiniti, a do sada smo vidjeli da su doprinijeli uvođenju kaosa. Vidjet ćete odgovor države koji je bio vrlo drugačiji od onoga što ste vidjeli. Još jednom postavljam pitanje, koga su odlučili ubiti večeras, a koga spaliti.

To spaljivanje neće dugo trajati, samo se bojim da će u nadolazećim danima dok sve formalno pripremimo, bojim se da će nekoga ubiti. To im je sve što im je preostalo, sve ostalo su napravili. I ne zaboravite, cijelo su vrijeme izbjegavali dijalog. Jedan od vođa tih pokreta za rušenje Srbije, odbijali su sve razgovore s predstavnicima svoje zemlje. Razgovarali su s okorjelim ustašama, poput Picule i Bartulice, ali nisu htjeli razgovarati s predstavnicima svoje zemlje", rekao je Vučić.

"Dobio sam poruku od jednog europskog čelnika, koji mi je napisao da je neprihvatljivo rušiti prostorije političkih stranaka. Rekao sam možda sam zaboravio engleski, i to malo što znam. Da vidim je li to što mi pišu istina. I odgovorit ću, znaš li, dragi prijatelju, čije su prostorije uništene? Samo jedne jedine stranke. A onda mi kaže: "Pa, da, i ja to mislim".

Ali što drugo misliš, budući da tuđe prostorije nisu uništene. I više nisam dobio odgovor. Krivac na dužnosti je uvijek jedan. I kada ubijaju ljude u Srbiji, revoltirani ljudi će reći, kriva je vlada koja je to učinila, a ne ubojice. Njima ništa nije ostalo, kažem vam. I kao što su se neke zemlje prije nosile s terorizmom, mi ćemo učiniti isto" naglasio je predsjednik.