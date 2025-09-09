Vučić se oglasio o transparentu koji su Crnogorci donijeli na utakmicu

Na sinoćnjoj utakmici Hrvatske i Crne Gore na stadionu Maksimir dio publike uzvikivao je parole “Ubij Srbina”, što je izazvalo reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vučić se posebno osvrnuo na transparent koji su istaknuli crnogorski navijači, a na kojem je pisalo “Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče”. Po njegovim riječima, riječ je o “očiglednom poltronskom odnosu Crne Gore prema Hrvatskoj, u nastojanju da dobije podršku na europskom putu”.

Komentirajući i navijačke povike s tribina, Vučić je kazao:

"Kad imate Thompsonove koncerte, to je isto kao da u Njemačkoj ponavljate ‘Sieg Heil’. Oni neprestano koriste ‘Za dom spremni’ i to postaje uobičajen pozdrav. Od toga do povika ‘Ubij Srbina’ nema nikakve granice."

Srpski predsjednik zamjerio je i crnogorskom kolegi na reakciji:

"Odlučio je ostati na stadionu, ali problem je što nakon svega nije rekao ni riječ. Još gore je što su njihovi mediji dodatno potpirivali situaciju. Očito je u tijeku hajka protiv Srbije."

Vučić je dodao kako, prema njegovim riječima, “svima smeta snažna i uspješna Srbija” te da se protiv nje vodi svakodnevna medijska kampanja. “Ne žele vidjeti 125 tisuća ljudi na ulicama, ali će isticati 3 tisuće i to nazivati masovnim prosvjedima. Imaju medijsku silu kojom misle slomiti duh srpskog naroda, ali vidim da narod u Crnoj Gori to jasno prepoznaje. Sretan sam što imamo ozbiljan i državotvoran narod”, poručio je Vučić.