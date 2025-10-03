Vučić: "Rat dolazi svakako"

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić upozorio je prilikom otvaranja nove brze pruge koja povezuje Beograd i Suboticu da se cijeli svijet priprema za rat.

"Bit će sve teže u svijetu. Bit će teže i kod nas, iz jednostavnog razloga što ljudi moraju znati da se svi pripremaju za rat. A kad se pripremaju za rat, znači da će toga i biti. A ja vam kažem, bit će", rekao je srpski predsjednik, prenosi Telegraf.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ne zanimaju ih razgovori i pregovori. Kopaju svoje rovove i čekaju početak, a znaju da rat dolazi svakako. Čekaju i spremaju se", dodao je.

"Moramo pripremiti neke stvari koje nismo pripremili"

Naglasio je da se svijet kreće prema ratu i da to malo tko može spriječiti. "Sve na svijetu bih platio da se to ne dogodi. Bojim se nažalost da sam u pravu. Morat ćemo i mi pripremiti neke stvari koje nismo pripremali. Vojska nam je spremna da odvrati svakog neprijatelja, ali morat ćemo neke druge stvari pripremiti", izjavio je.

"Ja sam dva puta povećavao sve rezerve hrane, i vojsci i rezerve kroz naše robne rezerve. Sad ću ponovno tražiti povećanje", najavio je.

Što se tiče mogućih problema s opskrbom goriva zbog američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), Vučić je rekao kako će sve biti riješeno i da neće biti kupovine goriva u kanticama.

"To što su nam oni ostavili, mi danas pokušavamo riješiti. Ni krivi ni dužni smo se našli u problemu i plaćamo cijenu. Ali građani ne moraju brinuti. Mi ćemo riješiti probleme i neće biti benzina u kanticama, ali neka znaju da ako slučajno budemo imali benzin u kanticama, jedini krivac su oni", zaključio je, piše Telegraf.