Vučić opalio po Hrvatskoj: "Čega se bojite? Valjda vas NATO može zaštititi od male Srbije!"

U srijedu u ranim jutarnjim satima Aleksandar Vučić je u Beogradu organizirao domjenak za srpske veleposlanike u inozemstvu, a obraćanje nije moglo proći bez uzimanja u usta susjeda, posebno Hrvatske.

Aleksandar Vučić je srpskim veleposlanicima prenio poruku kako i dalje moraju zastupati ključne stupove srpske vanjske politike, a kao najvažniji je istaknuo tvrdnju da je Kosovo dio Srbije u skladu s rezolucijom 1244 UN-a.

Kako to obično biva, preko Prištine Vučić je potom zaokružio krug po regiji te - kao i uvijek - završio u Zagrebu. Kao prijelomni događaj godine istaknuo je sklapanje vojnog saveza Kosova, Albanije i Hrvatske, kojemu su se kasnije priključile Slovenija i Bugarska, piše tportal.

'Zbog čega se Hrvatska toliko naoružava?'

'Sve praveći se da ne rade ništa, Priština, Tirana i Zagreb su dogovorili vojnu suradnju. Onda su još nagovorili Sloveniju i Bugarsku... Sigurno to nisu radili zbog vojne glazbe', rekao je Vučić i nastavio:

'Zbog čega se Hrvatska toliko naoružava i vodi permanentnu kampanju protiv svih predstavnika Srbije. Protiv koga je to usmjereno? Od koga se štitite, valjda je NATO dovoljno jak da vas zaštiti od jedne male Srbije', rekao je.

'Hrvatska je iznimno snažna vojna sila'

Podsjetimo, Vučić je prije nekoliko dana komentirao ugovor Hrvatske s Njemačkom o nabavi tenkova Leopard, rekavši da vlada opća potražnja za oružjem u regiji, Europi i svijetu, i da se Hrvatska "naoružava dramatičnom brzinom".

'Hrvatska vojska je iznimno snažna i respektabilna sila u regiji koja se naoružava dramatičnom brzinom. Mi ne volimo toliko govoriti, ali znamo šta moramo učiniti da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili 'tvrd orah' i kako bismo uvijek imali tu vrstu odvraćajućeg efekta i djelovanja i kako bismo čuvali mir za budućnost naše djece i da jedanput preskočimo sukobe' rekao je Vučić novinarima u Nišu prije nekoliko dana.

On je na pitanje kojim se aludiralo na komentare u Hrvatskoj o kupnji francuski borbenih zrakoplova Rafele za Vojsku Srbije (VS), to ocijenio "nervozom".

'Ako netko pokaže takvu nervozu oko samo 12 aviona, onda vam je jasno što se zbiva u Europi i svijetu', rekao je tada Vučić. On je naglasio da će država učiniti sve kako bi VS bila dovoljno snažna i odvraćajući faktor za svakog od potencijalnih agresora i kako bi se u Srbiji sačuvali mir i stabilnost.