Vučić najavio uvođenje vojnog roka: "Srbija se mudro naoružava"

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je uklanjanje šatora s platoa ispred Doma Narodne skupštine, uz uvjerenje da će u idućih mjesec dana biti uklonjeni i oni iz Pionirskog parka, čime se, kako je rekao, 'Beograd i Srbija vraćaju u normalu'. U intervjuu za Pink, Vučić je pohvalio odgovornost i hrabrost prosvjednika koji su mjesecima bili okupljeni ispred Skupštine, ali je oštro kritizirao organizatore prosvjeda, optužujući ih za politički motiviranu kampanju dezinformacija. Istovremeno, najavio je uvođenje redovnog vojnog roka i upozorio na moguće globalne sukobe, uz naglasak na gospodarsku stabilnost Srbije.

Vučić je izjavio da uklanjanje šatora ispred Narodne skupštine označava povratak normalnosti u Beogradu, iako je primijetio da dio javnosti taj potez nije dočekao s oduševljenjem. "Važno je pokazati da se Beograd i Srbija vraćaju u normalu. Ljudi koji su bili okupljeni ispred Skupštine pokazali su veliku odgovornost i hrabrost", rekao je.

Kritizirao je organizatore prosvjeda, tvrdeći da su „lagali javnost“ o razlozima okupljanja u Pionirskom parku, poput navodnih prometnih smetnji ili ugrožavanja sloboda. "Pravi razlozi bili su politički", ustvrdio je Vučić, dodajući da su prosvjedi bili pokušaj izazivanja kaosa i preuzimanja institucija, što je, prema njegovim riječima, zaustavio 'narodni, a ne državni otpor', prenosi Večernji.

Najavio skoro uvođenje redovnog vojnog roka, naglašavajući njegovu važnost za društvo. "Idemo uskoro s vojnim rokom, možda 75 dana, ne držite me za riječ. To je dobro za mlade, naučit će odgovornosti, a nije ni strogo kao nekada. Svatko će se osjećati bogatijim i učiniti nešto za svoju zemlju", rekao je Vučić. Istaknuo je da se Srbija „mudro naoružava“ kako bi bila spremna odvratiti svakog potencijalnog agresora, uz opreznu geopolitičku strategiju.

Govoreći o globalnoj situaciji, Vučić je izrazio zabrinutost zbog eskalacije sukoba. "Ne očekujem kraj rata između Rusije i Ukrajine, već je bliži sukob Rusije i Europe. Srbija će pokušati ostati izvan rata", rekao je.

Vučić je ponovio da je Srbija među pet najmanje zaduženih zemalja u Europi, demantirajući tvrdnje o pretjeranoj zaduženosti. "Ukupan dug Srbije je oko 37 milijardi eura, što je 41,3% BDP-a od 88 milijardi. To je upola manje od najmoćnijih zemalja poput Njemačke, koja ima 70% zaduženosti, ili SAD-a, Francuske i Italije“, rekao je, dodajući da je njemački dug u apsolutnom iznosu 80 puta veći od srpskog. Kritizirao je one koji, prema njegovim riječima, „lažu narod“ o zaduženosti jer „ne mogu podnijeti uspjeh Srbije“, javljaju RTS.