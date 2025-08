Vučić: "Milošević je bio šarmantniji i pametniji od mene"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentirajući uhićenje 11 osoba, među kojima su bivši ministri graditeljstva Tomislav Momirović i Goran Vesić, u vezi s urušavanjem nadstrešnice na željezničkoj postaji u Novom Sadu, izjavio je kako mu je čudno "kako se s jednog papira mogu uhititi troje potpisnika, a četvrtog, koji je glavni potpisnik, ne uhite, čak ga ništa ni ne pitaju".

Dodao je kako se Tužiteljstvo za organizirani kriminal "ohrabrilo da bez pravih osnova privede, zadrži i zatraži pritvor za Vesića i Momirovića – barem sam vidio njihova rješenja, a pretpostavljam da su i ostala slična", te da je to za njega skandalozno, prenosi N1.

"Nisu pobjegli u tih devet mjeseci, nisu utjecali na svjedoke. Neće ni pobjeći. Postoji i četvrti, izmišljeni razlog u našem zakonu – a to je uznemirenost javnosti. Javnost nije bila uznemirena devet mjeseci, a sada odjednom jest", rekao je Vučić.

Također je poručio da "dolazi vrijeme odgovornosti – i za pokušaje državnog udara 15. ožujka i za pokušaje udara u međuvremenu, i za sve drugo".

Izjavio je i kako su do sada stranci uglavnom određivali tko će završiti iza rešetaka.

"Čak je i taj netko, kad je pozivao određene državne organe da obave svoj posao, rekao: 'Morate to učiniti, sve je dogovoreno s Europljanima.' Imamo više svjedoka, a bit će i više kaznenih prijava u skladu s time. Pa će morati reći koji su to Europljani tražili da se određene osobe uhite. Mislio sam da se to radi na temelju zakona i Ustava, a ne da se šalje na odobrenje nekim ambasadama. Zato vam je i cijela priča oko toga da su potrebni neki izbori – ne zato što misle da će pobijediti, znaju oni da neće, nego zato što im treba dodatna kriza kako bi mogli reći da je netko nešto pokrao", kazao je.

Tužiteljstvo za organizirani kriminal jučer je uhitilo 11 osoba

Ne navodeći kome se izravno obraća, rekao je da su "oni" zaboravili da on nije Milošević.

"Milošević je, Bog zna zašto, bio i šarmantniji, i pametniji, i sve drugo. Ja sam malo oprezniji. I nijansu temeljitiji u pojedinim stvarima. I neću reći hrabriji, ali ih se uopće ne bojim. Ni njih, ni njihovih stranih gazda. Dakle, to što šutim i ne odgovaram nije zato što nešto ne znam, već zato što ne želim. I zato što želim očuvati ovu našu zemlju od njihove neodgovornosti i svega ostalog. Na kraju, sve će biti pod kontrolom", poručio je, prenosi N1.

U sklopu istrage o korupciji vezanoj uz Komercijalni ugovor i njegove anekse za izgradnju dionice pruge Novi Sad - Subotica, Tužiteljstvo za organizirani kriminal jučer je uhitilo 11 osoba, među kojima je i bivši ministar graditeljstva Tomislav Momirović, a postupak obuhvaća i Gorana Vesića, koji se trenutačno nalazi na bolničkom liječenju. Osumnjičeni su da su oštetili državni proračun za 115 milijuna dolara.