Vučić Hrvatima: "Nismo mi vaš mali od palube"

Srpski predsjednik čije izjave rijetko kada može toleririrati i tamošnja javnost boravio je u Vojvodini pa se ponovno, nećete vjerovati, dotaknuo Hrvatske, piše Morski.hr.

O situaciji na Bliskom istoku Vučić kaže kako je komplicirana, složena i teška, no zato su mu stavovi spram Hrvatske uvijek jednostavni, da ne kažemo prosti. Kako se Vučić u najnovijoj izjavi dotaknuo i palube, nismo mogli zanemariti njegovu poslovičnu mudrost.

Nakon medijskih natpisa o novom srpskom naoružanju koje može ugroziti ciljeve daleko od srpske granice (kupnji kineskih balističkih raketa zrak-zemlja CM-400AKG) i reakcijama iz Hrvatske Vučić kaže kako ih (valjda onda i njega) Hrvati drže za "malog od palube":

"Što se mene tiče, nitko od Srbije ne treba strahovati. I da ozbiljno shvatimo tu raspravu, budući da su oni naučili biti nadmoćniji i drže nas kao malog od palube, nesposobnog za bilo što - niti smo nesposobni niti potrčko, ali od nas ne moraju strahovati, mi čuvamo mir i stabilnost", izjavio je predsjednik Srbije.