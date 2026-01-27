Vrlo važna vijest za vozače koji prolaze kroz centar Sinja, od danas se vozi obilazno zbog radova

Iz Hrvatskih cesta obavještavaju sve sudionike u prometu da sutrašnjim danom, 27. siječnja od 8,30 sati stupa na snagu druga etapa privremene regulacije prometa za potrebe izvođenja radova na zahvatu izvanrednog održavanja državne ceste DC1 kroz grad Sinj (Splitska ulica).

Druga etapa predstavlja izvođenje radova od Alkarskog trkališta do raskrižja s ulicama Bazana (u blizini restorana Pinjur) i Ulica kneza Branimira.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za vrijeme izvođenja ovih radova, promet će se odvijati jednosmjerno na način da vozila iz smjera Knin-Split prometuju jednim prometnim trakom državne ceste DC1 (Splitska ulica), dok će vozila iz smjera Split-Knin prometovati obilaznim pravcem preko Ulice Bazana. Očekuje se da će II etapa biti na snazi naredna dva mjeseca.

"Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i poštivanje režima privremene regulacije prometa", poručuju iz HC-a.