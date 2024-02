VRIME JE... ZA POČETAK RADOVA NA ŽNJANU Svečanost otvorena uz pjesmu i poruku: "Pored našeg Žnjana ća će mi Copacabana"

'Pored našeg Žnjana ća će mi Copacabana' bile su riječi gradonačelnika Splita Ivice Puljka na svečanom otvaranju radova na Žnjanu, a i misao vodilja tijekom cijelog događaja.

Na krcatom platou okupilo se mnoštvo ljudi da posvjedoče dugo iščekivanom otvaranju radova na Žnjanu koji su započeli daleke 1998. godine.

Svečanost je započela pjesmom 'Na obali' koja je savršeno opisala povezanost Splićana sa morem, a po riječima voditelja programa Hari Kočića more, obala i plaže su temeljni dio identiteta ovoga grada. Radovi su procijenjeni na godinu dana nakon čega će Splićani moći uživati u novoj zelenoj oazi koja će biti i kulturni i sportski centar.



"Upravo su krenuli radovi na najvećem javnom projektu u Splitu u zadnjih 45 godina. Projekt koji smo čekali 26 godina i projekt u kojem će kroz godinu dana na ovom mjestu biti oaza zelenila od 48 000 metara kvadratnih, 730 novih stabala, 12 815 grmova. Bit će to najljepša plaža Mediterana. Bit će to projekt u kojem će ovdje za godinu dana biti kulturni i sportski sadržaj, izvaredne plaže i ugosititeljski sadržaj", kazao je gradonačelnik Ivica Puljak.

Naglasio je važnost ovog događaja kao simbol mogućnosti u Splitu i u Hrvatskoj da se naprave velike i konkretne stvari za cijeli grad i građane. Posebno se zahvalio bivšim gradonačelnicima Ivi Baldasaru i Andri Krstuloviću Opari.

"Projekt koji smo svi dugo čekali se napokon realizirao. Današnji dan je dokaz da su i u Hrvatskoj i u Splitu moguće velike stvari kada se ujedinimo oko onoga što nas okuplja, a to su projekti ovakvog tipa. Ja se zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom projektu , posebno bivšim gradonačelnicima Ivi Baldasaru i Andri Krstuloviću Opari, a zatim i svim članovima gradske uprave i raznih tvrtki koji su sudjelovali na ovome, a sad je period gradnje, period velikih projekata, a u budućnosti građane molim za malo strpljenja kroz ovo razdoblje od godine dana, a nakon godine dana nać ćemo se ponovo na ovom mjestu koje je isto mjesto, ali potpuno različito, na plaži koja će biti ponos Splita i cijelog Mediterana", kazao je gradonačelnik.

"Žnjan od štrace do face"

Poznata je ovo izjava iz medija koju je jednom rekao arhitekt i tadašnji predsjednik Društva arhitekata Splita Dragan Žuvela.

Na svečanom se otvaranju prisjetio 2016. godine kada je preuzeo ulogu predsjednika Društva arhitekata Splita kada se kako kaže situacija činila bezizlaznom.

"Pomoću arhitekata i građana i političkih aktera to se promijenilo. Uveo se red u nered, a sljedeći potez je bila organizacija javnog arhitektonskog natječaja i struka je dala svoje rješenje. Radnje su se činile nekima kao da su pre dugo trajale, ali svatko tko je radio kuću u Hrvatskoj zna koliko to traje. Jako sam zadoovljan da smo došli do ovoga i sad smo u toj finalnoj fazi kada su radovi počeli. Fazi u kojoj više nema povratka i fazi koja će reproducirati kvalitetan prostor za grad Split i građane i dodanu vrijednost", zaključio je Dragan Žuvela.

Voditelj projekta Zoran Jakelić najavio je intenzivne radove od ponedjeljka te da će plato na Žnjanu biti zatvoren za građanstvo s ciljem omogućivanja što veće slobode kretanja izvođaču radova. Iznimka je plaža za osobe s invaliditetom koja će biti dostupna od strane hotela Amfora.

"Danas smo otvorili radove na platou Žnjan. Od ponedjeljka krećemo najjače u realizaciju tog projekta međutim situacija na gradilištu će se mijenjati s vremenom. U početku će biti manje strojeva angažirano dok ne dođemo u punu temperaturu. U ponedjeljak prvo što ćemo napraviti je brojanje stabala na Žnjanu. Onda ćemo pristupiti čišćenju terena i postepenom iskopu ključnog objekta. Mislim da smo se dobro pripremili, mi ćemo ovaj projekt svakako izvršiti kako smo planirali", kazao je voditelj projekta.

U cilju je kratak rok izvršenja radova na rekonstrukciji i uređenju Žnjana, a ideja je da se izgubi samo jedna kupališna sezona te da na ljeto 2025. godine Žnjan bude otvoren u svom novom ruhu.

"Rok je kratak i plan je da samo jedno ljeto izgubimo kao kupališnu sezonu, da bi to uspjeli moramo izvođaču omogućiti da se normalno kreće slobodno i bez ograničenja zbog toga će pristup platou biti zabranjen svima jedina iznimka od te priče će biti plaža za osobe s invaliditetom koja se spletom sretnih okolnosti nalazi na istočnom kraju Žnjana i njoj će biti moguće pristupiti iz smjera hotela Amfora ovoga ljeta", zaključio je voditelj projekta Zoran Jakelić.

