VRIME JE? Splićani analiziraju svaki Perišićev korak: 'Jedna žena javila je da je Josipa dopremila na pranje gomilu zimske robe i lancuna. Zašto bi usred ljeta...'

Nastavlja se u Splitu pomama za Ivanom Perišićem, gdje god se pojavi taj igrač Tottenhama i po mnogima buduće pojačanje Hajduka, navijači 'Bijelih' igraju svoj pressing. Kad ga uoče sa sinom u nekom kafiću na Cankarevoj poljani ili kako trenira na padinama Marjana, kreću objave i najave. Eto u ponoć između subote i nedjelje uslikan je prigodom posjete izložbe likovnjaka Matka Mijića u Galeriji malih formata u Bolu, pišu Sportske novosti.

Istovremeno se pred Peršićevom kućom smjenjuju dežurni kako bi objavili da je izašao ili se vratio svojem domu. Uzbudljiva je poruka jednog sveznadara, koja kola među navijačima:

- Jedna žena koja drži praonicu rublja i posteljine javila je da je Josipa Perišić, supruga igrača, dopremila na pranje gomilu zimske robe i lancuna, pa se zaključuje: zašto bi usred ljeta dala plahte na pranje u slučaju da neće zimi biti u Splitu.

Razne kalkulacije...

Prave se razne kalkulacije, objavljuju kombinacije. Na primjer, Perišić čeka razvoj situacije s londonskim klubom, koji ga želi prodati, pa ako se to ne dogodi onda bi ga djelomično isplatili za preostalu godinu ugovora; kako Perija ima godišnja primanja od jedanaest milijuna eura, dogovorit će se s vlasnikom kluba Danielom Levyjem oko isplate, takozvanu „bonu uscitu“, to jest uobičajeni „dobar izlaz“ na 50 posto vrijednosti jednogodišnje gaže, to jest bit će mu isplaćeno cca pet milijuna eura; tako će Perišić zadovoljan zarađenim doći u Hajduka.

Sva ta nagađanja i iščekivanja bit će euforično dočekana u slučaju da Perišić zaista prelomi i održi obećanja povratka u bijeli tabor.

Međutim, ne dogodi li se takav rasplet, masa navijača Hajduka ostat će preneražena, frustrirana, nezadovoljna, jer su do sada na Poljud stigli Šarlija i Dajaku, pišu Sportske novosti. Takvo okončanje enigme Perišić dovelo bi u tešku poziciju vodstvo kluba.