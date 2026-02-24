Vrijeme je da počnemo slušati: audio i njegov tržišni potencijal na Danima komunikacija

Vizual dominira feedovima, tipografija se secira do piksela, a brand bookovi rastu brže od budžeta. I dok svi gledaju kako brend izgleda, rijetki se ozbiljno pitaju – kako on zvuči? Upravo zato na Dane komunikacija, koji se od 7. do 10. svibnja održavaju u Rovinju, stiže Steve Keller – čovjek koji zvuk pretvara u strateško oružje brendova.

Keller dolazi iz New Yorka kao Sonic Strategy Director za Studio Resonate, audio-first konzultantsku kuću unutar SiriusXM Media. Njegov posao? Oblikovati kako brendovi zvuče – i kako ih publika doživljava – kroz Pandoru, SiriusXM, SoundCloud i SiriusXM Podcast Network. Ako brend ima glas, velika je šansa da je Keller sudjelovao u tome kako ga koristi.

S diplomom psihologije i dugogodišnjim iskustvom u glazbi i oglašavanju, Keller zvuku pristupa kao strateškom mehanizmu, a ne dekoraciji. On istražuje kako audio arhetipovi oblikuju percepciju, kako ton glasa gradi povjerenje i kako glazba utječe na doživljaj vrijednosti – pa čak i okusa. Istodobno otvara i teme koje industrija često zaobilazi: AI glasove, stvarni učinak glazbe, pristranost u “estetskim” procjenama te odnos između glasa i društvenih konstrukata. Drugim riječima, propituje koliko su naše kreativne odluke doista neutralne – i koliko su već unaprijed oblikovane zvukom.

Na Danima komunikacija Keller donosi Sound Thinking — The Power of Audio. Amplified., predavanje koje zvuku vraća mjesto koje mu pripada – u središte strategije. Umjesto da audio bude samo mali dio kampanje, Keller ga postavlja iznad toga: kao alat koji gradi prepoznatljivost, oblikuje percepciju i aktivira emociju brže nego ijedan vizual. Kroz primjere iz prakse i psihologiju zvuka pokazat će kako se glas, glazba i tišina mogu dizajnirati s istom preciznošću kao vizualni identitet – tako da ne budu samo ugodni, nego učinkoviti. Jer ono što publika čuje često odlučuje što će zapamtiti, a ono što zapamti – na kraju i kupuje.

Na glavnoj pozornici Keller se pridružuje Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne umjetne inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strateginji koja je postavila marketinške temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Marku Pollardu, jednom od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, Chrisu Dou, kreativnom mentoru poznatom po redefiniranju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, te Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i growth, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mjesta susreta ideja koje dugoročno oblikuju industriju.

Dani komunikacija i ove godine u Rovinj dovode globalne perspektive i konkretna znanja – na mjestu susreta industrije koja traži više od inspiracije. Više informacija dostupno je na www.danikomunikacija.com.