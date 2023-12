VRIJEDNE RUKE MLADIH IZ KUČINA Pogledajte predivne jaslice koje su napravili

Prikaz Isusovog rođenja kroz jaslice postao je kroz stoljeća tradicija pa čak i obveza u brojnim crkvama, ustanovama, javnim površinama i domovima širom svijeta. Mnogi ih u domove postavljaju na Badnjak i ostaju do blagdana Bogojavljanja, a u crkvama do blagdana Krštenja Isusova. Neke su velike, neke manje, no u svake od njih utkan je nečiji trud i ljubav.

U Kučinama su postavljene predivne jaslice, a u njih je utkan trud i ljubav mladih članova Udruge KUK. Sve su odradili pod budnim okom starijih mještana.

Uživajte u galeriji.

