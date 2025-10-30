Vrijedne ruke korisnika Doma za starije na Zenti ubrale 30 kilograma maslina

U Domu za starije osobe Split na Zenti zavladalo je pravo maslinarsko ozračje. U berbi maslina sudjelovalo je šest pokretnih korisnika Doma, koji su zajedno s djelatnicima vrijedno prionuli poslu.

Zajedničkim snagama ubrano je čak 30 kilograma maslina, a jutro je proteklo u veselju, druženju i pjesmi. Nakon berbe, korisnici su uživali u toploj i prijateljskoj atmosferi, ponosni na svoj doprinos.

Ubrani plodovi uskoro će pronaći svoj put do kuhinje Doma – osoblje će ih pripremiti i poslužiti kao ukusnu salatu uz jedan od narednih obroka.

Ovaj lijepi događaj još je jednom pokazao koliko zajedničke aktivnosti i boravak u prirodi obogaćuju život korisnika te unose radost u svakodnevicu Doma.