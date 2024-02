VRGORAC IMA POSEBNOG BORCA Nikica Radonić postao je prvak i u boksu i kick-boxingu. Trud i odricanja su mu se isplatili: "Sada, kada je postalo ozbiljno..."

Hrvatska ima novog prvaka u boksu, a mladić koji je osvojio tu titulu dolazi iz Dalmacije, točnije iz Vrgorca.

Nikica Radonić prvak je Hrvatske u kickboxinu do 86 kg i prvak u boksu do 86 kg.

Ovaj 27-godišnji mladić iz Banje, mjesta pokraj Vrgorca ostvario je nešto što je malo kome u Hrvatskoj pošlo za rukom te je na taj rezultat jako ponosan. Na natjecanju je predstavljao Boksački klub Split.

"Konkurencija je bila velika i teška na ovom prvenstvu i hvala Bogu da sam osvojio", kazao je Nikica Radonić.

Ovaj uspjeh itekako je od velikog značaja za ovog mladića s obzirom da uvjete za treniranje u rodnom Vrgorcu nema. Snalazi se kako može, a uoči svih borbi prevali put do Splita kako bi se bolje pripremio za natjecanja.

"Treniram i kući u Vrgorcu, ali kada su neke važnije borbe onda odem do Splita", kazao je Radonić.

Svi prijeđeni kilometri ovom sportašu su se na kraju isplatili jer je samo svojim trudom i voljom stigao do rezultata.

Majka je u početku bila zabrinuta

Kickboxingom se počeo baviti već sa 13 godina, a u svijet boksa je ušetao sa otprilike 16 godina. Kaže da su njegovi bližnji, a pogotova majka bili vrlo zabrinuti zbog sporta kojim se odlučio baviti.

"U početku je majka bila zabrinuta, nije mogla ni gledat. No sada kada je to postalo ozbiljno ona navija ide po borbama kada su u blizini i podržava me sa tribina", kazao je Nikica Radonić.

Ovaj europski i svjetski prvak u kickboxingu, a sada i prvak Hrvatke u boksu odlučio je karijeru više posveti ovom drugom sportu. Za boks je trenutno kako kaže u najboljim godinama s obzirom da umirovljenje boksača kreće od 40. godine, a on sa svojih 27 ima još puno toga za ponuditi u ovome sportu.

Nikica Radonić već broji pet pobjeda u profesionalnom boksu, a uskoro ga očekuje i šesti meč što svakako nagovještava dobar put u profesionalnoj karijeri u ovom sportu, koju Radonić planira graditi.

Sljedeća stanica je Beograd i uuropsko prvenstvo

Do proljeća nema nekih većih borbi u planu i rasporedu te se planira malo odmoriti. Osim što će se odmoriti nakon iscrpnog prvenstva, krenut će i na pripreme za Europsko prvenstvo u boksu koje će se ove godine održati u Beogradu.

Želimo mu puno sreće, kondicije te da se kući vrati sa najsjajnijim odličjem.