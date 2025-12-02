Vraćen stari poštanski broj Klisa nakon prigovora stanovnika

Načelnik općine Klis Jakov Vetma izvijestio je kako je u sustav Hrvatske pošte vraćen poštanski broj 21231, koji je prije nekoliko godina bio uklonjen. Vetma navodi da je do ove spremne došlo nakon brojnih prigovora stanovnika te njegova zahtjeva da se vrati stari broj.

"Zbog niza prigovora naših stanovnika oko poštanskog broja koji je prije nekoliko godina nestao iz sustava Hrvatske pošte, tražio sam da se vrati naš stari broj, 21231", poručio je načelnik. Istaknuo je kako je svjestan da se poštanski sustav ne poklapa nužno s administrativnim granicama općina i gradova, ali da je broj stanovnicima važan identitetski element. "Iako je sustav pošte sasvim različit od administrativnih granica općina i gradova, svjestan sam da smo se svi naviknuli na svoj poštanski broj s kojim se već dugi niz godina identificiramo", dodao je.

Prema Vetminim riječima, povratak broja već je vidljiv u praksi. "Drago mi je da se poštanski broj vratio, a u ovom trenutku ga institucije preuzimaju i vjerujem da i vi to vidite na svojim uplatnicama", naveo je.

Načelnik je zahvalio i Hrvatskoj pošti na suradnji, posebno istaknuvši regionalnog direktora. "Hvala Tomislavu Buljanu, regionalnom direktoru Hrvatske pošte na razumijevanju i potpori", zaključio je Vetma.