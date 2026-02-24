Vraćao kupljenu robu vrijednu 40 eura pa ostao bez velikog iznosa, evo kako se to dogodilo

Policijska postaja Vodice zaprimila je prijavu za kazneno djelo računalne prijevare počinjeno na štetu 74-godišnjaka.

Naime, tijekom veljače 2026. godine, 74-godišnji hrvatski državljanin putem mobilne aplikacije kupio je robu u vrijednosti od 40 eura. Međutim, dolaskom paketa nije bio zadovoljan kvalitetom naručene robe te ju je odlučio vratiti.

Putem interneta pronašao je kontaktne brojeve za povrat naručene robe te je u više navrata pokušao uspostaviti kontakt s odgovornim osobama, u čemu odmah nije uspio, no dana 18. veljače nazvala ga je muška osoba koja se predstavila kao zaposlenik i odgovorna osoba za povrat robe navedenog oglašivača prodaje.

Sljedeći upute nepoznate muške osobe, oštećeni 74-godišnjak mu je u više navrata dao jednokratnu zaporku mobilnog bankarstva, nakon čega je provjerom svog bankovnog računa utvrdio kako mu je skinut novčani iznos od 1.380 eura.

Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Preporuka građanima:

budite oprezni prilikom kupovine i prodaje putem raznih internetskih oglasa

vodite računa o zaštiti svojih osobnih podataka, osobito onih koji su inače nedostupni drugim osobama, a mogu poslužiti za sklapanje bilo kakvih ugovornih odnosa ili podizanje novca s računa

posebnu pažnju obratite na davanje ili ostavljanje osobnih dokumenata ili njihovih preslika bez nadzora na mjestima koja omogućuju pristup drugim osobama i njihovu neovlaštenu uporabu

ne pristajte na bilo kakve nerealne prijedloge drugih osoba.

"Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivamo građane da svaki takav način komunikacije prijave policiji.

Posjetite stranice Web heroj - Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi", poručuju iz policije.