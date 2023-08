VRAĆA SE LJETO I POTRAJAT ĆE Već su vam dosadili kiša i niže temperature? Imamo najbolje moguće vijesti za vas

Danas je počela klimatološka jesen. Na onu kalendarsku pričekat ćemo 23. rujna u 8 sati i 49 minuta, odnosno trenutak jesenske ravnodnevice.

Klimatološko ljeto za nama pokazalo je svoje ekstremno lice, te je u mnogim dijelovima zemlje donijelo olujna nevremena, ekstremno visoke temperature zraka, ali nagla zahlađenja.

Dovoljno je pogledati netom završeni kolovoz. Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, u Poljanama na istočnim padinama Učke palo je ekstremnih 590 litara kiše po metru kvadratnome. Susjedne mjerne postaje također su imale od 470 do 513 litara. U Dalmaciji nije bilo takvih ekstrema, ali su količine oborine posvuda značajno veće od prosjeka za dio godine. Primjerice, na DHMZ postaji Split Marjan, u kolovozu prosječno padne 39 litara, a ovog kolovoza palo je 129 litara. Nekoliko mjernih postaja u Zagori srednje Dalmacije primilo je preko 200 litara kiše po metru kvadratnome.

Mjesec je i temperaturno bio iznimno raznolik. Početkom mjeseca bilo je neobično prohladno, zatim je bilo sve toplije, a vrhunac toplinskog vala dogodio se u zadnjoj dekadi mjeseca. U istoj dekadi, prema samom kraju, dogodio se veliki pad temperature i najhladnije razdoblje ovogodišnjeg kolovoza. To je bilo dovoljno da postaja Split Marjan zabilježi hladniji kolovoz od prosjeka i to za oko 0,5°C.

Za razliku od posljednjih nekoliko dana, prva dekada klimatološke jeseni, a vjerojatno i dalje, bit će stabilna i ponovno toplija od prosjeka. U dijelove Dalmacije već za vikend, a osobito u nedjelju, vratit će se vrući dani. Ipak, velikih vrućina kakve su vladale prije posljednje ciklone, neće biti.

Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutro i navečer burin ili tiho, danju će puhati slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 13 do 18°C, uz obalu i na otocima od 18 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 25 do 30°C.

Sunčano će biti tijekom subote. Puhat će slab dnevni vjetar, noću burin ili tiho, danju slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 14 do 19°C, uz obalu i na otocima od 19 do 23°C. Najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

Nedjelja donosi nastavak sunčanog vremena. Noću tiho ili burin, danju slab maestral. Kasno navečer zapuhat će umjerena do pojačana bura. Jutro malo toplije, najviše dnevne temperature u porastu, od 28 do 34°C.

Sunčano i suho bit će i cijeli sljedeći tjedan. U ponedjeljak će biti umjerene do jake bure s vrlo jakim udarima, a bura će slabiti tijekom utorka. Cijeli tjedan najviše dnevne temperature bit će uglavnom od 27 do 32 ili 33°C.