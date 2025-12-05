Vožnja završila u pritvoru: Mladići pali s amfetaminom na granici Vrgorca

Policijski službenici Policijske postaje granične policije Vrgorac su 4. prosinca 2025. godine, oko 21:15 sati, na državnoj cesti DC-62 u mjestu Ravča, zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 22-godišnji vozač, u kojem su se nalazila još dvojica putnika.

Tijekom postupanja, utvrđeno je da osobe posjeduju drogu. Kod jednog od putnika pronađeno je 40 grama droge amfetamin, dok je kod drugog putnika pronađeno dodatno pakiranje od 150 grama amfetamina.

Policijski službenici oduzeli su pronađenu drogu uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, a dva 22-godišnjaka su uhićena i dovedena na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu će biti privedeni pritvorskom nadzorniku jer je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da su počinili kazneno djelo Neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.