Vožnja u krivom smjeru na Dalmatini: Srpkinja izazvala nesreće i pobjegla s mjesta događaja

Karlovačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjom državljankom Srbije zbog sumnje u obijesnu vožnju koja je ugrozila brojne živote na autocesti A1. Žena je, nakon što je izazvala dvije prometne nesreće vozeći u zabranjenom smjeru, pobjegla s mjesta događaja, no ubrzo je uhićena, priopćila je policija.

Sve se dogodilo u večernjim satima 21. kolovoza, kada je 33-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom srpskih registracija, na naplatnoj postaji Demerje napravila polukružno okretanje. Potom je nastavila voziti autocestom A1 prema Karlovcu, suprotnim smjerom, prešavši oko 25 kilometara i ugrozivši živote najmanje pet vozača i devet putnika u drugim vozilima.

Dvije nesreće u razmaku od 15 minuta

Tijekom vožnje izazvala je dvije prometne nesreće s materijalnom štetom. Prva se dogodila u 23:05 sati na području Zagreba, kada je oštetila jedno vozilo. Umjesto da stane, ignorirala je zvučne i svjetlosne signale policije i nastavila dalje.

Samo 15 minuta kasnije, u 23:20 sati, na području Draganića izazvala je i drugu nesreću u kojoj su oštećena dva automobila. Nakon toga napustila je vozilo i pobjegla u nepoznatom smjeru. Dijelovi oštećenih vozila rasuti po kolniku izazvali su dodatnu opasnost, jer su na njih naletjela još dva automobila.

Uhićenje i kaznena prijava

Policija je ubrzo pronašla bjegunku i uhitila je. Po završetku kriminalističkog istraživanja, 33-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke uz kaznenu prijavu za obijesnu vožnju u cestovnom prometu.