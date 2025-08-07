Vožnja ljeti: Pazite, vrućina i manjak hidratacije mogu na vas utjecati kao i konzumiranje alkohola!

Temperature iznad 30 stupnjeva kod mnogih od nas izazivaju razne probleme, a kad još sjednemo za upravljač, cijela je situacija mnogo opasnija.

Istraživanje britanskog Loughborough Universityja pokazalo je jednu uznemirujuću činjenicu – ako pri visokom temperaturama ne pijete adekvatne količine vode bit ćete u istom stanju kao da imate 0.8 g/l alkohola u organizmu.

Druge studije bavile su se ekstremnim vrućinama i reakcijama u prometu. Pri temperaturi od 35 stupnjeva možete previdjeti do 20 posto prometnih znakova, a mogućnost pogreške u prometu raste za 30 posto.

Zbog toga smanjite temperaturu u vozilu pomoću klima-uređaja (ne pretjerujte s preniskom temperaturom jer ni to nije zdravo), pijte dovoljno vode i nosite laganu odjeću. Odmarajte na putu i prije nego što opet krenete provjetrite kabinu, piše Revija HAK.