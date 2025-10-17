Vozio ulicama Splita pijan i bez vozačke, uhićen je

Policijski službenici Postaje prometne policije Split jučer su na sud odveli 37-godišnjeg vozača prema kojem su postupali u utorak, 14. listopada u Splitu, u ulici Zagorski put.

Nakon što su ga zaustavili, policijski službenici su utvrdili da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje bilo koje kategorije i pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 0,95 g/kg. isključen je iz prometa i od njega je privremeno oduzeto vozilo kojim je počinio prekršaje.

Obzirom da je 37-godišnjak do sada dva puta pravomoćno kažnjavan zbog počinjenja prometnih prekršaja, uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje s obzirom da do sada izrečene kazne nisu utjecale da promijeni svoje opasno ponašanje u prometu. Naime, do sada je prijavljivan i kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i vožnje bez položenog vozačkog ispita, ali ponovno je uhvaćen u počinjenju istih prekršaja.

Predloženo je da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana i novčanom kaznom te da se donese odluka o trajnom oduzimanju vozila.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti donijet će u redovnom postupku.