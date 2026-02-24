Vozio pijan i bez vozačke u Klisu - završio u zatvoru

Policijski službenici Policijske postaje Solin su u četvrtak 19. veljače 2026. godine u 19:40 sati u Klisu u Ulici Kneza Trpimira zaustavili 39-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim vozilom „B“ kategorije pod utjecajem alkohola.

Provedenim testiranjem utvrđena mu je koncentracija alkohola od 2,15 g/kg, nakon čega je isključen iz prometa. Utvrđeno je da je upravljao vozilom iako kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu i s obzirom na to da mu je vozačka dozvola oduzeta zbog neobavljenog izvanrednog liječničkog pregleda.

Kako se radi o ponavljaču prometnih prekršaja, koji je u posljednje dvije godine već prijavljivan zbog sličnih prometnih prekršaja, uhićen je i odveden na sud. Sud mu je odredio zadržavanje do 27. veljače 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor, dok će odluka o konačnim sankcijama biti donesena naknadno.