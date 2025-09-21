Vozio motocikl prije položenog vozačkog ispita, odveden na sud

U subotu, 20. rujna u 14.40 sati u Bibinjama u Ulici Franka Lisice tijekom kontrole prometa policijski službenici zaustavili su motocikl kojim je upravljao 66-godišnji hrvatski državljanin prije stjacanja prava na upravljanje tj. prije položenog vozačkog ispita.

Vozač je uhićen te je jučer uz optužni prijedlog odveden na Prekršajni odjel Oćinskog suda u Zadru.

Za 59-godišnjaka policija je u optužnom prijedlogu zatražila zadržavanje, kaznu zatvora od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

Nakon saslušanja vozača na sudu, vozač je proglašen krivim te pošten na slobodu.