Vozio motocikl iako nema vozačku. Odbio test na droge. Vozilo mu na kraju oduzeto

U četvrtak, 4. rujna 2025.godine oko 11:50 sati na području Trogira policijski službenici zaustavili su 22-godišnjeg vozača motocikla, ponavljača u činjenju prometnih prekršaja, koji je upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom i odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu. S obzirom na to da je protekle četiri godine četiri puta prekršajno prijavljivan zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje, uhićen je i u žurnom postupku odveden je na sud.

Policijski službenici su od njega privremeno oduzeli motocikl.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od 2 godine. Također, sudu je predloženo donošenje odluke kojom bi se od 22-godišnjaka trajno oduzeo motocikl s obzirom na to da je recidivist u ponavljanju najtežih prometnih prekršaja kojima ugrožava sebe i druge sudionike.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana, nakon čega je predan u zatvor, a odluka o kazni za počinjene prekršaje bit će naknadno donesena.