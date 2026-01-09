Vozio bez vozačke, pijan i pod utjecajem droga

Policijski službenici Policijske postaje Makarska u četvrtak, 8. siječnja 2026. godine oko 2:50 sati u Makarskoj zaustavili su motociklista koji je upravljao motociklom bez registarskih oznaka.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, provedenim postupanjem utvrđeno je da je 30-godišnjak vozio bez položenog vozačkog ispita, s isteklom prometnom dozvolom te bez važećeg osiguranja. Alkotestiranjem mu je izmjereno 1,1 g/kg alkohola u organizmu, a bio je i pod utjecajem droga, pri čemu je odbio vađenje krvi i urina.

Zadržavanje u zatvoru

Utvrđeno je i da je motocikl bio tehnički neispravan, bez propisane opreme i registarske pločice, te da se kretao pješačkom zonom. Osim toga, vozač se, navodi policija, nije zaustavio na znak policijskih službenika.

Zbog počinjenih višestrukih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, vozač je uhićen i doveden pred nadležni sud. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog uz prijedlog novčane kazne od 2300 eura, kazne zatvora u trajanju 40 dana, zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima na 12 mjeseci te trajnog oduzimanja motocikla. Također je predloženo i zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja.

Sud je, prema policijskom priopćenju, odredio zadržavanje u zatvoru, dok će odluka o konačnim sankcijama biti donesena naknadno.