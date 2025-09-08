Vozio bez vozačke, a uz to mu policija našla kokain i pirotehnička sredstva. Prijavu zaradila i suvozačica

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom koji je počinio veći broj prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o suzbijanju zlouporaba droga i Zakona eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

U petak je nakon dovršenog istraživanja predan na sud u žurnom postupku koji mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor. Policijski službenici su od njega privremeno oduzeli vozilo.

U četvrtak, 4. rujna 2025.godine policijski službenici su na području Kmana u Benkovačkoj ulici u Splitu utvrdili da 24-godišnjak upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Na temelju naloga suda obavljena je pretraga, utvrđeno je da 24-godišnjak posjeduje kokain i dva pirotehnička sredstva P1 kategorije, a ti predmeti su u sklopu istraživanja od njega oduzeti.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje jer je recidivist u činjenju prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te da mu se za počinjene prekršaje odredi kazna zatvora u trajanju od 45 dana, kao i novčana kazna. Sud će odluku o kazni za počinjene prekršaje donijeti nakon isteka roka zadržavanja.

Također, prekršajno je kažnjena i vlasnica vozila koja je za vrijeme postupanja policijskih službenika bila u vozilu kao suvozač jer je svoje vozilo dala na upravljanje 24-godišnjaku za kojeg je znala da ne posjeduje vozačku dozvolu.