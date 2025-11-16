Vozio bez dozvole i odbio test na drogu, sud mu odredio deset dana zatvora

U petak, 14. studenog u 16 sati u Zadru u Ulici Marina Getaldića policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 32-godišnji hrvatski državljanin za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih bodova, a rješenjem je određeno da prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ima obvezu obavljanja izvanrednog zdravstvenog pregleda, priopćila je PU zadarska.

Tijekom daljnje kontrole vozač je odbio ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu.

S obzirom na to da se radi o učestalom ponavljaču prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ostvareni su zakonski uvjeti te je od prekršitelja privremeno oduzet automobil kojim je upravljao.

Vozač je uhićen i smješten u prostorije policije. Nakon prekršajne obrade jučer je odveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje, kaznu zatvora te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije.

Nakon saslušanja na sudu vozaču je određena mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 10 dana te je predan u Zatvor u Zadru.