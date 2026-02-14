Vozilo u kvaru na autocesti, u prekidu pojedine katamaranske i brodske linije

Vozače jutros na većini cesta u zemlji dočekuju nepovoljni uvjeti za vožnju. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, mjestimice ima magle, a mogući su i odroni. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na pojedinim graničnim prijelazima, dok su na dionicama gdje traju radovi mogući zastoji i vožnja u koloni. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode stanju na cestama.

Na autocesti A3 Bregana–Lipovac zabilježen je i izvanredni događaj. Teretno vozilo u kvaru nalazi se na 112. kilometru između čvorova Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca, a promet se odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Nepovoljni vremenski uvjeti utječu i na pomorski promet. U prekidu su katamaranska linija Mali Lošinj–Cres–Rijeka te brodske linije Mali Lošinj–Unije–Susak i Zadar–Preko.

Zbog izmjena u plovidbi brodska linija 505 Vodice – Prvić Šepurine – Zlarin – Šibenik s polaskom iz Šibenika u 9:30 sati prometuje bez pristajanja u Vodicama, dok je povratak iz Prvić Šepurina predviđen u 12:10 sati prema redu plovidbe. Na liniji 406 Zadar – Sali – Zaglav – Zadar, zbog zamjene broda, brzi brod Antonija isplovljava iz Zadra u 10:50 umjesto u 10:30 sati.

Ujedno, 14. veljače trajekt iz luke Zadar/Gaženica za Preko isplovit će u 23:59 sati umjesto u 23:00 sata.