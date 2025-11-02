Vozačica s 2,18 promila sletjela s ceste i udarila u stablo

U subotu poslijepodne, oko 17:50 sati, na županijskoj cesti 5222 nedaleko od Karojbe dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe lakše ozlijeđene. Prema izvješću istarske policije, nesreću je izazvala 43-godišnja vozačica koja je automobilom požeških registracija, pod utjecajem alkohola, sletjela s kolnika i udarila u stablo.

Izgubila kontrolu u zavoju

Policija navodi kako je 43-godišnjakinja upravljala automobilom iz smjera Karojbe kada je, ulaskom u oštar i nepregledan zavoj, izgubila kontrolu nad vozilom. Umjesto da ostane unutar svoje prometne trake, desnim kotačima zahvatila je zemljanu površinu uz rub ceste, nakon čega je sletjela s kolnika. Vozilo je pritom udarilo u prometne usmjerivače te se zaustavilo nakon naleta na stablo.

Vozila s 2,18 promila alkohola

U nesreći su lakše ozlijeđene dvije osobe – vozačica i njezin 46-godišnji suputnik. Policija je utvrdila da je vozačica bila pod znatnim utjecajem alkohola – alkotest je pokazao koncentraciju od 2,18 promila. Unatoč tome, odbila je vađenje krvi i urina radi dodatne analize.

Zbog izazivanja prometne nesreće i vožnje pod utjecajem alkohola, protiv 43-godišnjakinje slijedi pokretanje odgovarajućeg prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.