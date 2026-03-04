Vozači u Splitu, pripremite se! Jedna traka zatvorena zbog radova na križanju ulica

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Na dionici između raskrižja Starčevićeve sa Lučićevom i Lovretskom od 04.03.2026. do 05.03.2026. u razdoblju od 08:00 do 16:00 sati započinju radovi sanacije bez otkopa.

Nakon navedenog radnog vremena ulica će se osloboditi za promet.

Projektom privremene regulacije prometa predviđeno je zauzimanje jedne prometne trake uz naizmjenično propuštanje prometa ručnom regulacijom.

Molimo za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova - izvijestili su iz VIK-a.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.