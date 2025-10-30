Close Menu

Vozači, pažnja: Splitska policija ima važno upozorenje za one koji idu na Lovrinac

Uoči Svi Svetih

Povodom obilježavanja blagdana Svih svetih i Dušnog dana, uoči i na same dane blagdana očekuje se pojačan promet vozila i veće kretanje građana, osobito na prilaznim cestama prema grobljima.

Kako bi se osiguralo nesmetano i sigurno odvijanje prometa, na svim važnijim prometnim pravcima te prilaznim cestama prema grobljima bit će prisutni  policijski službenici i prometne ophodnje.

U slučaju povećanog intenziteta prometa i mogućih zastoja, policijski će službenici po potrebi upravljati prometom kako bi se on što prije normalizirao.

Vozači se pri dolasku u blizinu groblja upućuju:

  • da ne parkiraju vozila na mjestima gdje to nije dopušteno ili gdje ometaju promet,
  • da ne blokiraju izlaze s parkirališta i kolnika te da ne smanjuju vidljivost pješaka,
  • da povećaju oprez i smanje brzinu vožnje, posebno u blizini groblja gdje se očekuje pojačan broj pješaka,
  • da poštuju upute policijskih službenika i privremenu prometnu signalizaciju.

Savjet građanima:

 Građanima se savjetuje da, kada god je to moguće, koriste javni prijevoz prilikom odlaska na groblja kako bi se smanjile gužve i spriječili prometni zastoji - izvijestila je policija.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0