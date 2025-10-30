Vozači, pažnja: Splitska policija ima važno upozorenje za one koji idu na Lovrinac

Povodom obilježavanja blagdana Svih svetih i Dušnog dana, uoči i na same dane blagdana očekuje se pojačan promet vozila i veće kretanje građana, osobito na prilaznim cestama prema grobljima.

Kako bi se osiguralo nesmetano i sigurno odvijanje prometa, na svim važnijim prometnim pravcima te prilaznim cestama prema grobljima bit će prisutni policijski službenici i prometne ophodnje.

U slučaju povećanog intenziteta prometa i mogućih zastoja, policijski će službenici po potrebi upravljati prometom kako bi se on što prije normalizirao.

Vozači se pri dolasku u blizinu groblja upućuju:

da ne parkiraju vozila na mjestima gdje to nije dopušteno ili gdje ometaju promet,

Savjet građanima:

Građanima se savjetuje da, kada god je to moguće, koriste javni prijevoz prilikom odlaska na groblja kako bi se smanjile gužve i spriječili prometni zastoji - izvijestila je policija.