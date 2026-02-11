Vozači, ovog vikenda Split se 'pretvara u stazu'! Maratonci preuzimaju ulice, a brojne će biti zatvorene za promet

U subotu 14. i u nedjelju 15. veljače 2026. održava se 26. SPLIT MARATHON.

14. veljače utrka Family Run & Fun 5k počinje u 14:00, a utrka Family Run & Fun 2k u 15.30 sati. Od 14:00 do 17:00 sati za promet će biti potpuno ili djelomično zatvarane ulice kroz koje prolazi utrka, a kroz navedene pješačke zone će biti ograničen protok pješaka.

Utrka Family Run & Fun 5km prolazi sljedećim ulicama (poredane su od starta do cilja):

START – Obala Hrvatskog narodnog preporoda, Marmontova ulica, Ulica kralja Tomislava, Zagrebačka ulica, Manuška poljana, Sinjska ulica, Teutina ulica, Matošića ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica ban Mladenova, Šperun ulica, Trg Franje Tuđmana, Trumbićeva obala, Obala kneza Branimira, Sustipanski put i onda povratak, Obala kneza Branimira, Trumbićeva obala, Trg Franje Tuđmana, Obala Hrvatskog narodnog preporoda – CILJ.

Utrka Family Run & Fun 2km prolazi sljedećim ulicama (poredane su od starta do cilja):

START – Obala Hrvatskog narodnog preporoda, Marmontova ulica, Ulica kralja Tomislava, Zagrebačka ulica, Manuška poljana, Sinjska ulica, Teutina ulica, Matošića ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica ban Mladenova, Šperun ulica, Trg Franje Tuđmana, Obala Hrvatskog narodnog preporoda – CILJ.

15. veljače održavaju se utrke maratona, Tommy polumaratona sa startom u 09:00, te Mazda 10 i Timska desetka sa startom u 09.35, i vremenskim limitom za sudionike od 6.30 sati.

Od 08.30 do 15:30 sati za promet će biti potpuno ili djelomično zatvarane ulice kroz koje prolazi utrka, a kroz navedene pješačke zone će biti ograničen protok pješaka.

Utrke prolaze sljedećim ulicama (poredane su od starta do cilja):

Utrka Mazda 10 k i Timska 10k:

RIVA START – Obala Hrvatskog narodnog preporoda – Marmontova J-S – Ulica Kralja Tomislava – Zagrebačka – Manuška poljana – Livanjska – Domovinskog rata Z-I – OKRET na Domovinskog rata kraj Prometa – Domovinskog rata I-Z – Ulica Hrvatske mornarice – Zrinsko Frankopanska J-S – Osmih mediteranskih igara – Stadion Poljud – Osmih mediteranskih igara – Zrinsko Frankopanska S-J – Ulica Sedam Kaštela – Ulica Antuna Gustava Matoša – Mandalinski put - Plinarska - Teutina - Marmontova S-J – Obala Hrvatskog narodnog preporoda – RIVA CILJ

TOMMY POLUMARATON:

RIVA START – Obala Hrvatskog narodnog preporoda – Trumbićeva obala I-Z - Obala kneza Branimira I-Z - Šetalište Ivana Meštrovića I-Z - OKRET Institut - Šetalište Ivana Meštrovića Z-I - Obala kneza Branimira Z-I - Trumbićeva obala Z-I - Trg Franje Tuđmana - Bana Jelačića - Matošićeva ulica - Teutina ulica Marmontova ulica – Ulica Kralja Tomislava – Zagrebačka ulica – Manuška poljana – Livanjska – Domovinskog rata Z-I – OKRET na kraju Domovinskog rata – Domovinskog rata I-Z – Ulica Hrvatske mornarice – Zrinsko Frankopanska J-S – Osmih mediteranskih igara – Stadion Poljud – Osmih mediteranskih igara – Zrinsko Frankopanska S-J – Ulica Sedam Kaštela – Ulica Antuna Gustava Matoša – Mandalinski put - Plinarska ulica - Teutina ulica - Marmontova ulica – Obala Hrvatskog narodnog preporoda – RIVA CILJ

MARATON:

RIVA START – Obala Hrvatskog narodnog preporoda – Trumbićeva obala I-Z - Obala kneza Branimira I-Z - Šetalište Ivana Meštrovića I-Z - OKRET Institut - Šetalište Ivana Meštrovića Z-I – Obala kneza Branimir Z-I, Trumbićeva obala Z-I - Trg Franje Tuđmana - Ulica Bana Jelačića - Matošićeva ulica - Teutina ulica - Marmontova ulica S-J – Ulica Kralja Tomislava Z-I– Zagrebačka ulica – Manuška poljana – Livanjska – Domovinskog rata Z-I – OKRET na kraju Domovinskog rata – Domovinskog rata I-Z – Ulica Hrvatske mornarice – Zrinsko Frankopanska – Put Supavla Z-I – Hercegovačka Z-I – Solinska Z-I – Put Mostina Z-I - Zagorski put S-J – OKRET Zagorski put – Put Mostina I-Z – Solinska I-Z – Hercegovačka I-Z – Put Supavla I-Z – Osmih mediteranskih igara – Stadion Poljud – Osmih mediteranskih igara – Zrinsko Frankopanska – Ulica Sedam Kaštela – Ulica Antuna Gustava Matoša – Mandalinski put - Plinarska ulica - Teutina - Marmontova S-J- Obala Hrvatskog narodnog preporoda – Domagojeva obala Z-I – Put Vlaka Z-I – Plaža Bačvice – Šetalište Petra Preradovića Z-I – Put Firula Z-I – Spinčićeva ulica S-J – Šetalište Kalafata Z-I – Šetalište Pape Ivana Pavla II Z-I – Šetnica plaža Žnjan Z-I – Okret plaža Duilovo – Šetnica plaža Žnjan I-Z – Šetalište Pape Ivana Pavla II I-Z – Šetalište Kalafata I-Z – Spinčićeva ulica J-S – Put Firula I-Z – Šetalište Petra Preradovića I-Z – Plaža Bačvice – Put Vlaka I-Z – Domagojeva obala I-Z – Hrvojeva – Ulica Kralja Tomislava I-Z – Marmontova S-J – Obala Hrvatskog narodnog preporoda – RIVA CILJ

MARATON, TOMMY POLUMARATON, MAZDA 10k zatvaranje ulica:

8:45 Zatvaraju se prometnice na južnoj strani Marjana: Šetalište Ivana Meštrovića, Čiovska, Ulica Blaža Trogiranina, Gunjačina ulica, Sustipanski put, Obala kneza Branimira, Trumbićeva obala sve do Rive, Trg Franje Tuđmana, ulica Bana Jelačića, Teutina, Marmontova, Ulica Kralja Tomislava

09:10 Prazni se Zagrebačka ulica od križanja sa Tolstojevom ulicom, Manuška poljana, Livanjska ulica te postupno ulica Domovinskog rata u smjeru izlaza iz grada.

09.20 Zatvara se Ulica Domovinskog rata na ulazu u grad te se prazni sjeverni dio ulice do ulice Put Stinica. Zatvara se zapadna traka Ulice Zbora narodne garde na ulazu u Ulicu Domovinskog rata.

9.25 Zatvara se ulica Hrvatske Mornarice do križanja sa Zrinsko Frankopanskom ulicom

9:30 Zatvorena je Zrinsko-Frankopanska ulica od križanja s Putom Supavla do križanja s Ulicom Sedam Kaštela

Ulica Sedam Kaštela od križanja s Zrinsko-Frankopanskom do križanja s Matoševom, Matoševa - od križanja s Ulicom Sedam Kaštela do križanja s Mandalinskim putem

9:45 Zatvaraju se ulica Mandalinski put i Plinarska ulica, križanje Plinarske ulice i Nazorov prilaz, kao i svi prilazi u navedene ulice iz Varoša. Zatvara se dio Ujevićeve poljane

9:45 Zatvoren je potez od Prometove garaže do stadiona Poljud (Hercegovačka ulica od križanja sa Solinskom ulicom do križanja sa ulicom Put Stinica i Put Supavla)

09:50 Zatvoreno je križanje Put Stinica i Put Supavla , Solinska ulica od križanja sa Hercegovačkom ulicom do križanja Putom Mostina. Zatvoren je i Zagorski put od križanja s Put Mostina do kružnog toka kraj Petrol BP.

9:55 Promet je pušten na cijeloj južnoj strani Marjana do kružnog toka na Zvončacu.

10:05 Otvorene su Obala kneza Branimira i Trumbićeva obala, Trg Franje Tuđmana i Ulica Bana Jelačića

10:15 Prazne se Preradovićevo šetalište, Put Firula, Spinčićeva od križanja s Putom Firula prema Kalafatu.

10:25 Otvorena je za promet Ulica Domovinskog rata od križanja sa Vukovarskom ulicom do križanja s Dubrovačkom.

10:35 Otvorena je za promet Ulica Domovinskog rata od križanja s Dubrovačkom do križanja sa Solinskom ulicom.

10.50 Zatvara se Hrvoje ulica

12:00 Zagorski put i Put Mostina su otvoreni

12:50 Puštena je u promet ulica Put Stinica i Puta Supavla od Jokera do Poljuda

13:10 U promet je puštena ulica Osmih mediteranskih igara i Zrinsko-Frankopanska ulica. Uklanja se signalizacija iz Ulice sedam Kaštela nakon čega će i zapadna traka biti puštena u promet.

13:20​ U promet je puštena i Matoševa ulica.

13:30 Otvoreni Mandalinski put, Plinarska i Teutina ulica

14:55 Otvaraju se redom Put Kalafata, Spinčićeva, Put Firula, Preradovićevo šetalište

15:20 Otvorene Obala kneza Domagoja i Hrvojeva ulica

15:30 Otvorena Marmontova ulica

15:30 Sve su ulice puštene u promet

*Marmontova zatvorena od 8.45 do 15.30. Osim zatvaranja ulica za promet doći će i do izmjena dijela linija javnog gradskog prijevoza Promet. Raspored izmjena pogledajte na www.promet-split.hr