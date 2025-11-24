Vozači, ovo bi vas moglo koštati 130 eura

Svaki put kada padne snijeg imamo dvije vrste vozača na cestama. One koji disciplinirano pometu i počiste sav snijeg s automobila te one koji si naprave rupu u snijegu na vjetrobranskom staklu i uključe se u promet kao mobilna eskimska kućica.

Snijeg na vozilu može biti opasnost kako za vas dok vozite tako i za druge sudionike u prometu. Prije svega, manje ste uočljivi kao bijela gruda koja se kotrlja cestom jer se ne vide ni prednja ni stražnja svjetla. Prilikom kočenja snijeg s krova automobila može vam prekriti vjetrobransko staklo i zaslijepiti vas. S druge strane, prilikom ubrzavanja snijeg može odletjeti s krova automobila i pogoditi nekoga iza vas i također ga zaslijepiti.

To sve još je dodatno opasnije kad se snijeg na krovu pretvori u led i kad ti komadi polete, mogu biti ozbiljna opasnost i za one ispred i iza vas, a u zavoju čak i za one pored vas.

Zato na nekim stajalištima na autocesti i postoje platforme uz koje možete parkirati tegljač ili kamion pa penjanjem na platformu ukloniti snijeg i led s vrha kamiona i priključaka, čija količina i masa mogu biti zbilja pogubne za ostale sudionike u prometu.

Svu opasnost snijega i leda na vozilu prepoznao je i zakonodovac, pa je za neočišćen snijeg i led na autu propisao kaznu od 130 eura. Neka vam onda ne bude teško nekoliko minuta posvetiti čišćenju automobila prije nego što se uključite u promet, zbog vaše i tuđe sigurnosti, kao i sigurnosti vašeg novčanika, piše Dnevnik.