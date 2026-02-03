Vozači, oprez! Zbog radova zatvorena dionica županijske ceste

Županijska uprava za ceste izdala je obavijest o privremenoj regulaciji prometa – ŽC 6098 (Kladnjice – Lećevica).

Zbog izvođenja radova rekonstrukcije županijske ceste ŽC 6098 (Kladnjice – Lećevica), zatvara se za sav promet dionica od raskrižja s LC 67203 (Barani, Parčine) do raskrižja s LC 67201 (Matasi). Radovi će trajati od 03. veljače do 03. lipnja 2026. godine.

Kao obilazni pravac određene su ceste LC 67023, LC 67022 i LC 67021, kroz zaseok Barani.

Privremena prometna signalizacija bit će postavljena na svim relevantnim raskrižjima, a po potrebi bit će omogućeno selektivno propuštanje vozila od općeg značaja, uključujući vozila MUP-a, MORH-a, hitne pomoći i vatrogasaca.