VOZAČI, OPREZ Zbog kvara semafora na raskrižju Solinske i Ulice Domovinskog rata velike gužve

Trenutno na križanju Solinske ulice i Ulice Domovinskog rata semafori nisu u funkciji zbog čega se stvaraju velike gužve u svim prilaznim pravcima zbog čega pozivamo sve vozače na dodatan oprez i ukoliko je moguće da odaberu alternativne pravce kretanja.

Nadležna služba za održavanje semafora je na terenu i radi na otklanjanju poteškoća, kao i policijski službenici koji fizički reguliraju promet na navedenom raskrižju te ubrzavaju promet u skladu s mogućnostima i prometnom infrastrukturom.