Vozači, oprez: Zbog hitnih radova se zatvara dio Jadranske magistrale

Zbog hitnih radova na sanaciji usjeka, državna cesta D-8 u Zatonu kod Dubrovnika bit će privremeno zatvorena u noći s 27. na 28. veljače.

Prema obavijesti policije, cesta će na toj dionici biti zatvorena 28. veljače, od 1 do 4 sata ujutro.

Tijekom izvođenja radova preko gradilišta će se propuštati isključivo vozila hitnih službi, dok će sav ostali promet biti obustavljen.

Odluku o privremenom zatvaranju donijele su Hrvatske ceste, a vozačima se savjetuje da planiraju putovanje u skladu s navedenim ograničenjem.