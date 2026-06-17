Vozači, oprez: Večeras se zatvara važna prometnica kod Splita

Vozače koji će se u noći sa srijede na četvrtak kretati područjem Širine očekuje privremena regulacija prometa zbog nastavka radova na rekonstrukciji raskrižja.

Iz Županijske uprave za ceste izvijestili su da će zbog radova na postavljanju zaštitne odbojne ograde, u sklopu rekonstrukcije raskrižja Širina, za sav promet biti zatvorena dionica županijske ceste ŽC 6137 (Salonitanska ulica) u zoni raskrižja s državnom cestom DC 8.

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Zatvaranje će biti na snazi u noći sa 17. na 18. lipnja, od 21 sat do 6 sati ujutro.

Na gravitirajućim raskrižjima bit će postavljena odgovarajuća regulacija prometa.

Investitor radova su Hrvatske ceste d.o.o., a izvođač radova tvrtka Strabag d.o.o.