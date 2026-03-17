Vozači, oprez! Pas šeta autocestom kod Prgometa. Kolone su na brzoj cesti Solin - Klis

Jutros su gužve zabilježene na dijelu brze ceste Solin - Klis i to u smjeru Splita. Nema dojava o prometnoj nesreći, gužve se stvaraju zbog radova.

HAK javlja da je životinja (pas) uočena na autocesti A1 kod čvora Prgomet. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Kolnici su mokri i skliski od kiše u većem dijelu zemlje. U Lici povremeno pada snijeg (zimski su uvjeti samo na pojedinim državnim cestama-vidjeti niže). U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima. Zabrane su za pojedine skupine vozila (opširnije niže u izvješću). Mogući su odroni.

Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisne opreme (posebice kroz gorska područja gdje se očekuje susnježica i snijeg).

Tijekom dana uz veću gustoću prometa moguće su gužve i povremeni zastoji u zonama radova:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera (vozi se usporeno kod čvora Lučko u oba smjera i na dionici Kosnica-Jakuševec u smjeru Bregane)

na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera

na brzoj cesti (DC1) Solin-Klis